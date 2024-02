Las primeras reacciones de los grupos políticos con respecto al resultado de las elecciones de ayer que dan amplia victoria al PRM, fue errática.



Es que el éxtasis de la victoria es tan peligroso como la agonía de la derrota. La FP luego del resultado poco alentador de su participación en las municipales, dio una rueda de prensa precipitada, sin previa reflexión, como lo demanda el momento.



Esa organización se precipitó a decir que el pobre resultado en las urnas fue por el uso de los recursos del Estado por parte del PRM para favorecer a sus candidatos, pero lo primero que debe hacer el partido verde es una reflexión crítica de su estrategia, que ha sido fallida. También es necesario apartar las mazanas podridas del círculo de Leonel Fernández. Las hay, son fáciles de identificar porque el pobre resultado de su trabajo las delata.



El PLD fue más calmado y anunció una rueda de prensa para hoy que encabezará el candidato presidencial, Abel Martínez.



Pero así como la derrota afecta la razón, la victoria produce efectos similares, aunque en sentido inverso. Parece que eso les pasó a los estrategas del PRM cuando decidieron anunciar un discurso del presidente de la República, mientras la JCE emite los boletines con el resultado de las votaciones.



La avalancha de críticas a tal anuncio no se hizo esperar. El anuncio del discurso presidencial no logró ningún apoyo, todo fue crítica y rechazo con la instantaneidad propia de las redes sociales.



La JCE fue muy diligente y su actuación ayudó al presidente y al Gobierno a reponerse del tropezón que dieron, al parecer embriagados de triunfalismo por la barrida que cosecharon en las elecciones.



Pero ese resultado debe poner a reflexionar a toda la clase política, Gobierno y oposición. Ninguno de los proyectos genera empatía suficiente en los electores, al menos no para sacarlos de su casa a votar.