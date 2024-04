(2 de 2)

Leonel Fernández se alista para participar en el esperado debate (presidencial) que, organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios (ANJE), será celebrado el 24 de este mes. ¡Hay gran expectación!

Luis Abinader, nominado por el oficialista Partido Revolucionario Moderno -PRM-, con miras a su reelección, y Abel Martínez Durán, candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), serán los otros participantes.



Esa será una tribuna que el candidato a la Presidencia de la República por el partido Fuerza del Pueblo (F P) debe aprovechar para demostrar -con argumentos de peso y que a la vez impacten en la población votante- que contrario a pronósticos adversos a él, sí tiene posibilidad de salir airoso en la consulta electoral del 19 de mayo.



Hace poco más de dos años, cuando todavía no se veían visos de que Fernández se lanzaría nuevamente en busca de la Presidencia, escribí que nadie, en función de la realidad política nacional, podía poner en “tela de juicio” esa posibilidad.



En la ocasión, y para refrescar memorias, recordé la siguiente frase: “La política es la ciencia de lo posible”.

De manera que quien pueda “digerir” ese concepto y por consiguiente ponerlo en práctica acorde con la realidad, tiene el éxito asegurado en sus proyectos. Hablo, desde luego, del éxito político”.



El doctor Fernández conoce más que nadie cómo debe un líder político manejar “la ciencia de lo posible”.

La experiencia, que ha acompañado por más de tres décadas al experimentado líder, no se improvisa. La praxis, que marca la historia política, así lo señala bastante claro.



Fernández quiere trillar el camino más expedito y con ello demostrar que lo aprendido como veterano estadista lo pondría -como ejecutor de nuevas políticas públicas- en beneficio de la sociedad.



Es de lugar precisar que en los últimos meses Fernández ha sido blanco de duras críticas lo que ha ocasionado formular la siguiente pregunta: ¿Por qué tantas ácidas críticas contra Fernández?



Pero, además, ¿por qué las encuestas -algunas creíbles y otras no- no le dan ninguna posibilidad de ganar las elecciones? Esos sondeos señalan que “Luis Abinader sale triunfante en la primera vuelta”. Una aseveración que podría tener sus bemoles.



Las encuestas es otro “ruidoso frente” contra Fernández quien, en atención a esos señalamientos en su contra, está en la obligación -junto a las tropas de la Fuerza del Pueblo y aliados- de arreciar su campaña electoral y, sobre todo, acudir a la mejor estrategia que dé al traste con su anhelado triunfo.



Ratificar que sobre Leonel Fernández y su firme aspiración presidencial para la consulta de mayo, ¡la suerte está echada!