Hace unos meses viví una experiencia de viaje muy intensa visitando Perú. Ocurrió de un modo muy simple, vi una oferta de Arajet Airlines, que hablaba de buenos precios y aproveché para ir con mi papá, mi sobrino y mi madrina.



Se trataba de un destino que nos interesaba desde hacía tiempo, sin embargo, hasta este momento, asumir los costos de cuatro personas más estadía resultaba cuesta arriba. Y es que, tal como han señalado personalidades del sector privado como Frank Rainieri, esta aerolínea ha venido a democratizar el acceso a viajes a personas con recursos escasos.



En Perú hice de todo, desde subir a Machu Picchu, comer en las calles y restaurantes, vivir experiencias folclóricas y visitar ciudadelas incas hasta estrechar lazos mucho más fuertes con mi papá y mi sobrino. Y creo que ahí es donde radica el valor real de lo que logra Arajet, una familia de cuatro o cinco personas ahora tiene la posibilidad de planear un viaje a algún país de Centro y Suramérica, sabiendo que no se escapará de sus posibilidades.



La empresa anunció que tendría vuelos a Guatemala, pues, entre las ofertas, iré con mis padres, sobrino y madrina a conocer ese país. Entre todos, gastaremos unos 600 dólares. Quizás esa sea una de las razones por las que hay quienes consideran que, con esta empresa, el país ha empezado a ser un Hub de vuelos de bajo costo.



Y hay un punto que debo reconocer de Arajet, la auto evaluación. En noviembre pasado viajé con mi pareja y mi sobrino a México, los precios fueron buenos, pero la experiencia de viaje resultó abrumadora en cuanto a servicio. Sin embargo, luego entre conversaciones con otros viajeros y mi experiencia de Perú, he tenido noticias de cómo situaciones similares a las que viví fueron tomadas, evaluadas y corregidas. Hoy, el servicio es cálido, cercano, manteniendo la idiosincrasia dominicana sin caer en lo chabacano. Y esto se convierte en un valor de marca que aporta a la imagen país de manera positiva.



Hay aspectos que me encantaría ver en Arajet. Por ejemplo, un modo de promover los destinos turísticos hacia donde la empresa tiene vuelo es contando las experiencias que hay en estos destinos. La empresa acaba de abrir su ruta a Buenos Aires, pues, en Argentina hay ofertas desde la ruta del rock hasta los asaderos y experiencias de degustación de ginebra. Sería fabuloso conocerlo a través de la misma Arajet.



Con todo, un punto a destacar es cómo un viaje que hace poco tiempo resultaba prohibitivo para los dominicanos porque superaba tranquilamente los mil dólares en boleto aéreo, hoy es posible con un promedio de 150 dólares. Por eso se habla de democratizar, porque se trata de que cualquiera puede aspirar a ir a Xochimilco en México o a Plaza de Mayo en Buenos Aires.