La doctora Margarita Cedeño es, sin lugar a dudas, un verdadero fenómeno político, que podría cambiar todo el curso del presente y del futuro dominicano. Si como todo indica, el 16 de octubre Margarita es elegida como la candidata del PLD, estaría sentando una serie de precedentes en nuestra historia política muy difíciles de igualar o de superar en mucho tiempo.



Lo primero es que si como candidata del PLD gana las elecciones del 2024, sería la mujer pionera en alcanzar la presidencia de la República Dominicana. De los 54 presidentes que ha tenido la nación desde el 1884 hasta el 2022, es decir desde Pedro Santana, el primer presidente dominicano, hasta Luis Abinader, el actual, todos han sido hombres. Lo más lejos que han llegado mujeres en la política nacional es a la vicepresidencia, la cual ha sido ocupada por tres mujeres, siendo Margarita una de ellas.

Lo que Margarita ha logrado en el aspecto político no ha sido obra de la suerte, sino fruto de una gran preparación académica y de haber sabido actuar con inteligencia y tacto ante cada situación que se le ha presentado. Ella es doctora en Derecho, graduada con notas Cum Laude en la UASD. Tiene una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, de la PUCAMAIMA. Ha realizado estudios relacionados con negociaciones, leyes y solución de conflictos en las universidades de Georgetown y Harvard, en Estados Unidos, y la de Ginebra, en Suiza. En el 2010 recibió el título de máster en Ciencia Política para el Desarrollo, de la Universidad de Salamanca, España. La doctora Cedeño fue la primera abogada dominicana en convertirse en Primera Dama de la República, función que desempeñó desde agosto de 2004 hasta el 2012. Asimismo, fue la segunda mujer en convertirse en vicepresidenta de la República. En los ocho años de gestión del presidente Medina, la doctora Cedeño se mantuvo como vicepresidenta y encargada del Gabinete de Políticas Sociales, lo cual le permitió desarrollar muchos planes y acciones en beneficios de los sectores más empobrecidos y marginados, entre los cuales se destaca el programa “Progresando con Solidaridad”.



Como fenómeno político, ella ha vivido situaciones muy interesantes y hasta irónicas. Por ejemplo, en el 2020 la doctora Cedeño fue candidata vicepresidencial del partido de gobierno, el PLD, mientras su esposo de entonces, el doctor Leonel Fernández, era candidato presidencial de un partido de la oposición, la Fuerza del Pueblo. Y más aún: Margarita era la compañera de boleta de un candidato, Gonzalo Castillo, que había derrotado ochos meses antes, en una convención interna, a su esposo Leonel en el partido de que todos eran miembros, y del cual el doctor Fernández era presidente y pre-candidato presidencial, y del cual renunció argumentando un fraude en dicho proceso. Una situación como esa no creo que se haya producido en otro país de América Latina o del mundo. En la actualidad Margarita Cedeño es integrante del Comité Político del PLD, el principal partido opositor, y una de sus figuras con mejor imagen y potencial electoral. Si la elige como su candidata, Margarita es la mejor garantía para que el PLD gane las elecciones de mayo del 2024 y vuelva a dirigir los destinos de la nación. Margarita es una de las figuras más populares en el país, la más conocida, la que ha ayudado a más personas con sus programas sociales al frente del gabinete social de los dos gobiernos de Danilo, es sinónimo de gerencia eficiente, de manejo pulcro de los recursos, de solidaridad con los pobres y posee un gran capacidad para enfrentar todos los problemas.



Si el PLD la elige candidata y el país la elige presidenta, Margarita estaría consolidándose como fenómeno político y sentaría seis precedentes importantes para el liderazgo político femenino. El primero es que sería la primera mujer presidenta en la historia dominicana; el segundo, sería la primera ex -primera dama que alcanza ese puesto; el tercero, sería la primera vicepresidenta que llega a la presidencia; el cuarto, sería la primera de todos los vicepresidentes que ha habido en la época moderna que llega a la presidencia por votación popular (Majluta, alcanzó la presidencia por el suicidio del presidente Guzmán); el quinto, sería la primera mujer del PLD que es presidenta del país, y el sexto, sería la primera mujer que logra derrotar a un presidente en ejercicio que intenta reelegirse. No hay dudas: Margarita es un verdadero fenómeno político, es la mejor carta de triunfo del PLD para las elecciones del 2024 y va a romper la tradición machista del poder, siendo la primera mujer que gobierna la Republica Dominicana.