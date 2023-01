MADRID. En la vorágine de Fitur 2023, una feria con una agenda intensa, organizada para un producto turístico (Republica Dominicana) está de moda y con muy buena demanda se escapan detalles interesantes, y la pena es que la presión del trabajo y escasez de tiempo no permite ver todo, y afloran principalmente los grandes temas: acuerdos, nuevas inversiones, nuevos proyectos de variada naturaleza.

Comparto algunos de esos detalles que muestra n la diversidad de lo que puede suceder en estos días vibrantes y a veces con notas que sorprenden.



ZURAB POLOLIKASHVILI. El programa de la cena ofrecida por el Banco Popular no incluía la intervención del secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Pero pidió un turno y fue al pódium. Felicito al país por sus logros, al presidente Luis Abinader y al ministro David Collado. Elogio la concertación público-privada que ha permitido avanzar en la crisis, pero lo que nadie esperaba es que lanzara abundantes elogios para el Banco Popular. Dijo que es un caso único de una organización de su tipo que pueda definirse como “el banco del turismo”, y exhibir los aportes que presenta esta institución.



EL TURISMO UNE A PERSONAS E INSTITUCIONES. El esfuerzo de promoción y acciones para impulsar el turismo como opción de desarrollo ha logrado que los dos mayores entes financieros dominicanos se unan para apoyar las acciones del Ministerio de Turismo y el sector privado en Fitur una al Banco Popular y Banco de Reservas. Por segundo año consecutivo los principales ejecutivos de estas entidades participen en la principal actividad social del otro en Madrid, y aparezcan siempre junto al ministro David Collado en los grandes momentos del programa del país.



PEDERNALES PRESENTE. Dos empresas turísticas de Pedernales tenían un cubículo en el stand dominicano. El Rancho Típico Cueva de las Águilas (Hotel, Glamping y Restaurante) participa junto con Larimar Ecotours que ofrece una variedad de excursiones: Villa Miriam, Los Dos Ríos, y Playa San Rafael; Los Patos; Parque Eólico Los Cocos; Arroyo Salado, y Laguna de Oviedo. El Rancho Típico lo creo Santiago Rodriguez, un nativo de Las Lagunas de Higuey, que se fue a Pedernales, cuando pocos pensaban que en ese paraíso algún día florecería el turismo.



SAN CRISTÓBAL QUIERE TURISMO. En un cruce por el stand me detuvo un grupo que se identificó como el equipo del Clúster Turístico de San Cristóbal. Son la vanguardia de los convencidos de que la provincia tiene mucho que aportar al turismo. Me mostraron la réplica del famoso Cemí Taino de Algodón, considerada una pieza única en su género. Para ellos es la prueba de que San Cristóbal sí puede y me entregaron su folleto que entre otras cosas detalla la línea de productos artesanales que fabrican y muestra el potencial de su comunidad. Quieren atención de Mitur y Luis Abinader para que se desarrolle su sueño: San Cristóbal provincia turística.



OTROS STAND NO OFICIALES. Identifiqué varios stand de empresas privadas que no tenían una identificación propiamente dominicana, pero son entidades dominicanas o que orientan sus servicios al país. Este será tema de otro artículo.