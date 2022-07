¿Por qué el presidente Luis Abinader mantiene tan alto apoyo popular, en un tiempo tan adverso y de vacas tan flacas para los gobernantes de todo el mundo?



¿Cómo es que sin haber informado que será de nuevo candidato presidencial, para lo cual lo ampara la Constitución, ya figura como el ganador en primera vuelta de las elecciones de 2024?



¿Por qué si los precandidatos de oposición le tienen montada una masiva campaña mediática y en las redes, achacándole cuanta cosa mala ocurre él mantiene tan alto apoyo del pueblo y ellos, por el contrario no logran subir?



¿Se proyecta Luis como destinado a volver a ganar en 2024 porque quienes se promueven como precandidatos opositores acaban de pasar el más largo período gubernamental de los tiempos modernos, 20 años, siendo figuras de primer orden, y no fueron capaces ni siquiera de hacerle cosquillas a la enorme deuda social que ha agobiado por tanto tiempo al pueblo?



¿Por qué fueron jefes y jefas en esos 20 años de gobierno que provocaron las más contundentes marchas de protesta contra la corrupción y la impunidad?



Es porque desde 2008 crearon y amamantaron un déficit de las finanzas públicas que las dejó en situación de vulnerabilidad, para que si llegaba una situación como la pandemia de COVID-19, con el adendum de la guerra en Ucrania, nos encontrara indefensos, en términos financieros y fiscal?



Porqué llegaron al poder cuando la iniciativa privada coronó el crecimiento económico sostenido durante décadas, expandiendo espectacularmente el PIB, que no aprovechó -ese mismo pasado que quiere volver- para saldar la deuda social acumulada ni para darle inicio a un proceso de desarrollo sostenible.



¿Por qué en sus 5 gobiernos produjeron el más soberano resquebrajamiento institucional, anulando desde su Comité Político la separación e independencia de los poderes del Estado, convirtiendo el sistema judicial en un mercado, secuestrando los órganos electorales, llevando a que por vez primera hubo que suspender unas elecciones generales, como ocurrió con las municipales de 2020, abortadas luego de iniciadas?



Es una inagotable multitud de preguntas que deben responder los precandidatos del pasado, mientras Luis se eleva frente a ellos con una imagen fresca, limpia y constructiva.



El pueblo sabe las razones por las que desde ya ha escogido a Luis para que complete una gestión de gobierno a la que llegó por vocación de servicio, y no para enriquecerse.



Está gobernando en una de las etapas económicas más adversas en todo el mundo, y con su energía incansable y junto al sector privado y las autoridades monetarias han adoptado políticas prudentes y equilibradas que no sólo nos han mantenido estables sino además a la cabeza de gran parte de América en términos de crecimiento económico e inyectando subsidios sociales para mitigar los fuertes vientos del vendaval inflacionario que viene de afuera.



La gente ha visto que Luis no se ha cruzado de brazos ni se duerme ante los problemas, se mantiene tirado a la calle e’l medio respondiendo al mal tiempo con más y más trabajo.



Ese es el líder que está mostrando las mejores cualidades para empujar por todo lo alto al país, se dice la gente y por eso lo apoya y le tiene confianza. Y eso lo explicada todo.