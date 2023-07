La exitosa marcha realizada por el PLD el sábado pasado mostró que, a pesar de la campaña del Gobierno que usa el Ministerio Público para desacreditarlo y nulificarlo, es una estructura electoral y política de gran fortaleza y con muchas posibilidades.



Con esa marcha se consolida la certeza de que para las elecciones del 2024 se presentarán tres grandes bloques: uno estaría encabezado por el PRM con el presidente Abinader como candidato a la reelección, otro dirigido por el PLD con Abel Martínez como candidato, y un tercero encabezado por la Fuerza del Pueblo con el expresidente Leonel Fernández como candidato.



El primer bloque de cara al 2024, trataría de que el presidente Luis Abinader lograra la reelección en primera vuelta. El presidente Abinader tiene una buena imagen, está bien en las encuestas, ha logrado dinamizar la economía después de la pandemia, está haciendo un gran esfuerzo para hacer efectivo el gobierno y por su condición de presidente actual, tiene muchas cosas a su favor. Es, sin lugar a dudas, el candidato a vencer. Como factores en contra tiene el proceso inflacionario que se está viviendo en la sociedad dominicana, los altos niveles de criminalidad e inseguridad ciudadana y las múltiples protestas de la población por la ineficacia del Gobierno en cuestiones elementales.



El segundo bloque trataría de que Abel Martínez se convierta en la revelación política del momento y gane las elecciones. Y es posible que eso pueda realizarse. No hay dudas de que el PLD es la segunda fuerza política del país. Incluso algunos analistas establecen que estructuralmente hablando, es la primera fuerza. Eso es un punto muy favorable. Lo otro favorable es que tiene muchas cosas que exhibir como logros de los dos gobiernos recientes de Danilo Medina. Su gran desventaja es que el gobierno del PRM le mantiene una campaña de acusaciones de corrupción en contra de esos pasados gobiernos, de algunos de sus miembros y de familiares del expresidente Medina. Y otra desventaja es que todavía la candidatura de Abel sale por debajo de Leonel en las encuestas.



El tercer bloque trataría de que Leonel Fernández gane las elecciones y sea presidente por cuarta ocasión. No hay dudas de que como figura política Leonel tiene una gran fortaleza. Haber sido tres veces presidentes de la República le da una condición muy especial, le abre muchas puertas en los sectores económicos y de poder, y lo muestra como un líder experimentado para manejar la crisis. Pero Leonel tiene una gran debilidad en el hecho de que su partido, la Fuerza del Pueblo, es una entidad nueva, de apenas dos años, sin fortaleza orgánica real, y que además fue parte de una alianza en las elecciones pasadas con el actual partido gobernante. Otro hecho que se puede tornar un tanto negativo es que Leonel es una de las figuras políticas con mayor tasa de rechazo y eso puede ser usado en algún momento en su contra.



A partir de lo anterior y al analizar con detenimiento la situación, la primera conclusión a la que podemos arribar es que, en caso de que no se altere significativamente el panorama electoral de hoy, ninguno de los tres candidatos de esos bloques ganaría en primera vuelta. Esto es, si el el pastel electoral se divide en tres partidos que tienen ciertos niveles de fuerza y popularidad, nadie gana en primera.



La otra conclusión es que si el presidente Luis Abinader no obtiene el 50% más uno en la primera vuelta, lo que resulta muy difícil en este panorama, le será casi imposible ganar la reelección en una segunda vuelta. Todo apunta a que, si se mantienen los tres bloques sin fisuras, el candidato que quede en segundo lugar tiene todas las posibilidades de ganar en una segunda vuelta, y convertirse en el presidente del cuatrienio 2024-2028.



Si Luis no gana la reelección en primera vuelta y Leonel queda en segundo lugar, es muy probable que el expresidente Fernández sea quien gane en segunda vuelta, sin importar lo que decida la dirección y el candidato o candidata del PLD.



Pero si quien queda en segundo lugar es Abel Martínez, y el presidente Abinader no logra ganar la reelección en primera vuelta, todo llevaría a que el PLD retornaría a dirigir los destinos de la nación dominicana durante el próximo período presidencial. Esto sin importar lo que haga o decida Leonel Fernández y su FP.



Ya veremos lo que sucederá. Lo cierto es que desde este mismo momento la suerte está echada para esos tres bloques electorales.