He querido compartir el informe a la Asamblea de Rehabilitación porque son tantas las personas que hacen posible esta obra de amor que dejarlo en unas pocas manos no sería la forma de agradecerles.

Para asegurar una efectiva prestación de servicios, ha constituido una meta primordial la adecuación y mejoras de las instalaciones de los Centros, mejorándose sustancialmente las condiciones de prestación de servicios, lográndose mejoras en la ambientación, un mejor aprovechamiento y distribución de los espacios, que significaron el importe de RD$57 millones en inversiones de capital y RD$89,845,907.46 en construcciones en proceso y mejoras en propiedad al 31 de diciembre 2022, además de mejoras en las instalaciones está la adquisición de equipos y mobiliarios, para un incremento de un 2% y 3%, respectivamente, con respecto a la ejecución alcanzada en el 2021.



La proyección para el año en curso de adquisiciones de equipos, mobiliario para terapia física y ocupacional de la SEDE y de las Filiales es del orden de RD$39.83 millones, lo que nos permitirá asegurar el reemplazo de equipos y nuevas adquisiciones de equipos multimodales y de avanzada, dando así respuesta a necesidades y requerimientos de filiales que se han venido acumulando a partir de la pandemia del Covid 19.



Adicionalmente, se tiene para la SEDE el proyecto de ampliación y adecuación de nuevos espacios para descongestionar las áreas y mejorar el flujo de los pacientes, lo que conllevaría, además del equipamiento, la integración de nuevo personal y especialmente, acondicionar área para atención de Terapia Física Pediátrica, con estimuladores sensoriales y cognitivos, sala neurológica, la nueva área de desarrollo de habilidades y destrezas para la libre movilidad y desplazamiento de usuarios de sillas de ruedas. Así como un novedoso Taller de Simulacro de ocupaciones y actividades instrumentales de la vida diaria para el Servicio de Terapia Ocupacional.



Con esta ampliación se estaría triplicando la capacidad de atención, el presupuesto total asciende a RD$45 millones de pesos, estructurados en construcción, equipamiento y personal terapéutico.



Estas inversiones a nivel nacional harán posible nuestra meta de lograr atenciones superiores a 1,500,000. Puedo decir con orgullo a esta asamblea que ya sobrepasamos el promedio de 6,500 atenciones diarias, con muchos días en los que las atenciones superan los 7,000 pacientes diarios. No estamos muy lejos de la meta del 2025 de 8,000 pacientes por día.



Martín Luther King decía que tenía un sueño, nosotros también, hemos sido, somos y seremos el referente de rehabilitación para la República Dominicana. Soñamos con el centro de imagines más avanzado del país, con una sala de cirugía que supere con creces los éxitos presentes, áreas de terapias físicas y ocupacionales donde no existan limitaciones económicas para nuestros pacientes. Para eso contamos con el gobierno, el sector privado y las aseguradoras de salud, nuestros socios.



Se continúa con el levantamiento, registro y valuación de todos los activos fijos en cada Centro, contándose con la asistencia de la empresa Xolver y el equipo de contabilidad de la institución; se completaron las visitas y gran parte del levantamiento, codificación y etiquetado de los activos fijos de los Centros de Haina, Baní, Azua, Rancho Arriba, San José de Ocoa, Barahona y San Cristóbal, tenemos que terminar nuestros 35 centros antes de fin de año.



Se ha estado implementando el plan de ajuste y mejora salarial focalizados por áreas y servicios, priorizándose desde mediados del pasado año 2022, el personal de Terapia Física, Terapia Ocupacional, Atención al Usuario, Facturación y Seguros, Inserción Laboral, personal administrativo, de Transportación, Técnicos y Operarios del Laboratorio Ortopédico, entre otras áreas y servicios. En el muy corto plazo, seguiremos dando continuidad con ajustes a médicos, trabajo social, administradores y así con el resto de las áreas, avalados en el nivel de desempeño, las valoraciones de la escala salarial y disponibilidad económica de la institución.



La reactivación luego de la pandemia y el crecimiento que venimos experimentando en los servicios y en los planes de cobertura social y comunitaria, en gran parte ha sido posible gracias al valioso respaldo del presidente Luis Abinader y la primera dama, Raquel Arbaje, quienes aprobaron un aumento al presupuesto en el 2020 de 40 millones. Hoy, gracias al aporte del Estado, recibimos RD$151.9 millones en el 2022 y RD$159 millones en el 2023, que representan un aumento de un 89% acumulado en los últimos 3 años.



De igual manera, agradecemos el aporte extraordinario destinado por la Presidencia RD., por intermediación del Senador de la Provincia, para completar el equipamiento de las modernas instalaciones de la Filial de Constanza de RD$8.4 millones.



En esta Memoria Anual 2022, presentamos en detalle las ejecuciones de servicios, las iniciativas y acciones desarrolladas en cada filial y de la sede central. Las cifras y datos son sólo un indicador del empuje, el dinamismo y el encauzamiento efectivo alcanzado en cada uno de los 35 Centros que actualmente conforman nuestra red de atención.



Finalizamos un fructífero año de labor y arribamos en este año 2023 a la celebración del 60 Aniversario de una trayectoria de servicios, que ha estado encaminada en dar respuesta a las necesidades de las personas atendidas.