Si bien es cierto o que a menudo cuando alguien te dice que tú no puedes, lo único que realmente significa es que él no puede, también es cierto que hay quienes lo que buscan es que el brillo de tu fortaleza y determinación no opaque la medida de sus esfuerzos o de sus logros. Sí, hay quienes saben que no solo puedes, sino que Dios te respalda y que lo que tocan tus manos materializa sueños y maximiza habilidades. Quienes no pueden persuadirte intentarán frenarte y quienes no puedan frenarte querrán desviarte y si no pueden desviarte buscarán tentarte y tumbarte, por eso debes saber que la gente que teme, envidia o simplemente no te quiere ahí, no descansa, mas tú comprende que llevas el yugo de esta vida con quien es “La Vida”. Ánimo.