No es lo mismo saber que estar preparado, la información puede llegar a nosotros de varias maneras pero la interpretación de la información se verá en la reacción. Una reacción tardía o incorrecta es semejante a no tener la información. Los signos de los tiempos son evidentes en el cielo y la tierra, nunca antes como hoy. El mañana solo está garantizado para quienes están aferrados al Dios vivo. Muchos ya no distinguen entre lo real o lo fabricado. La marea de deberes, compromisos, tensiones sociales y crisis globales corren como río en medio de una vida agitada y exigente. Piénsalo, en un cambio repentino de tu vida o este mundo ¿quedarás de pie o caerás como muchos? El espejismo dice que tenemos tiempo, ¿la realidad? …que llegó el tiempo que anticipa la hora.