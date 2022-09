Desde hace tiempo el criterio de que una mujer no podía dirigir el país ha sido superado. En todas las encuestas que se realizan se confirma que ya los dominicanos aceptan a una mujer como presidenta de la República Dominicana. En el panorama político existen varias mujeres que muestran un perfil con posibilidades presidenciales entre las que pueden mencionarse en el PLD a Margarita Cedeño, Karen Ricardo y Maritza Hernández, en el PRM a Carolina Mejía, Faride Raful, Raquel Peña y Raquel Arbaje, y a la presidenta de Opción Democrática, Minou Tavárez Mirabal, entre otras.



Pero no hay dudas de que en la actualidad, Margarita Cedeño es la mujer con la mejor imagen, la mayor fortaleza y las mayores posibilidades de convertirse en la primera presidenta dominicana. Después de Luis Abinader, la doctora Cedeño es la figura política con los más altos niveles popularidad. Posee una gran capacidad como profesional, como funcionaria pública, como impulsora de importantes proyectos de apoyo a la población y como mujer que se preocupa por los valores y por ayudar a la gente.



Debido al gran trabajo que realizó como coordinadora del Gabinete Social en los gobiernos del presidente Danilo Medina, su imagen tiene un valor muy especial al estar vinculado a la solidaridad y ayuda a los más necesitados de la sociedad. A través del programa “Progresando con Solidaridad” Margarita ayudó económicamente, formó educativamente y enseñó valores a millones de dominicanos y dominicanas, a miles de familias y a una cantidad inmensa de jóvenes estudiantes y emprendedores, que necesitaban el auxilio del gobierno para vivir y desarrollar acciones en favor de alcanzar sus sueños e ilusiones.



Cuando en los meses de marzo, abril, mayo y junio del 2020, la pandemia del Covid 19 cerró totalmente la economía dominicana y afectó de forma sensible el ingreso cotidiano de la población, Margarita fue la responsable de ejecutar ese importante programa llamado “Quédate en casa”, el cual garantizó que más de 1.5 millones de hogares en el país recibieran ayuda económica directa, cuando no se podía salir a la calle para no contraer el virus. Ese programa ayudó a ocho de cada 10 dominicanos en condición de pobreza y vulnerabilidad, y provocó un gran impacto positivo en más del 60 por ciento de la población dominicana.



Si como todo indica, en octubre Margarita es elegida la candidata del PLD, estaría caminando un sendero con muchas posibilidades de llevarla a convertirse en la primera mujer en la historia dominicana en alcanzar la presidencia. De los 54 presidentes que ha tenido la nación desde el 1884 hasta el 2022, es decir desde Pedro Santana, el primer presidente dominicano, hasta Luis Abinader, el actual, todos han sido hombres. Lo más lejos que han llegado mujeres en la política dominicana es a la vicepresidencia, la cual ha sido ocupada por tres mujeres, siendo Margarita una de ellas. Las otras dos fueron la doctora Milagros Ortiz Bosch, en el período 2000-2004, y la licenciada Raquel Peña, la actual vicepresidenta.



Todos los analistas están conscientes que Margarita es la mejor garantía para que el PLD pueda ganar las elecciones de mayo del 2024 y pueda volver a dirigir los destinos de nuestra nación. Ella tiene todas las posibilidades de lograr superar en votos al ex presidente Leonel Fernández y enfrentar con muchas posibilidades de éxito el intento de reelección del presidente Luis Abinader. Ninguno de los actuales aspirantes del PLD tiene tantos factores a su favor como Margarita, para hacer que ese partido juegue un gran papel en el proceso electoral del 2024 y pueda alzarse con la victoria y con la presidencia de la República.



De ser elegida presidenta, Margarita se convertiría en la décimo tercera mujer en alcanzar ese logro en América Latina. En el caso de nuestro país sentaría muchos precedentes importantes para el liderazgo político femenino, como el hecho de que sería la primera mujer presidenta en la historia dominicana, la primera ex -primera dama que alcanza ese puesto, la primera vicepresidenta que logra el cargo por elección popular, la primera mujer del PLD que es presidenta del país y la primera mujer que logra derrotar a un presidente en ejercicio que intenta reelegirse.



Si Margarita Cedeño es elegida presidenta, estaría cambiando el rostro del presente y del futuro político de la República Dominicana.