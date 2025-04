A pesar de que faltan más de mil días para las elecciones de año 2028 parece que el Gobierno del PRM y Luis Abinader están decididos a mantener el poder. La Fuerza del Pueblo de Leonel es la oposición, y aprovechan cualquier situación para criticar acusando al gobierno de improvisación. Pero, no puede olvidarse que el PLD es el partido más grande y que Danilo es un zorro político que si bien no ganará en el año 2028 pero decidirá gran parte de los resultados porque el dinero y las alianzas serán determinantes. No olviden que se los estoy diciendo antes a los tres, tendremos muchas sorpresas porque Abinader se va y cree que lo controla todo.