El calentamiento global es una realidad que nos golpea. No podemos seguir con un estilo de vida que destruye al medio ambiente. Ya en RD no se puede salir a la calle cuando llueve. El Gobierno tendrá que declarar los días de lluvias tórridas no laborables, acostumbrar a la población a no transitar las calles. A nivel familiar hay que ir sembrando huertos para garantizar la alimentación ante las sequías. También hay que considerar la correcta hidratación por intenso calor porque la NASA ha confirmado que para el 2024 al 2028 se esperan tormentas solares capaces de quemar los aparatos electrónicos y provocar que el Internet se caiga durante semanas, vale la pena prevenir e irse preparando para volver a una vida análoga.