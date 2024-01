Con tantos imputados de que financiaron a los partidos mayoritarios y candidatos más destacados, vale la pena preguntarse: ¿quiénes están financiando a los partidos políticos ahora? Ángel Rondón, Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo, Miguel Gutiérrez y César el Abusador están desactivados pero el dinero corre y no hay manera de saber su origen. Se conoce la cantidad que la JCE otorga a los partidos, pero no se sabe quiénes son sus patrocinadores actuales. Creo que hay que buscar algún mecanismo que transparente eso. Es bien sabido que algunos políticos, aunque ganen o pierdan, quedan ricos después de las elecciones, no sé si en términos personales o simplemente reservan parte del dinero para la próxima campaña.