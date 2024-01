Es positivo para nosotros en la República Dominicana, para escapar de la trampa macroeconómica en que estamos, conocer al economista Ha Joon Chang (Seúl, 1963) y su propuesta en la conferencia sobre “La mundialización y el mito del libre comercio” celebradas en la New School University de New York en 2003. -como afirma la comunicadora ecuatoriana Gabriela Ruiz Agila”- Chang es una autoridad mundial en economía y teorías del desarrollo: trabajó como consultor para numerosas organizaciones internacionales, entre ellas, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo. Pero además tiene talento para la escritura, pues colabora como articulista en diversas revistas académicas como Cambridge Journal of Economics y el periódico norteamericano The Guardian.



Tremenda acogida ha tenido su libro PATEANDO LA ESCALERA, que sobre el trascendente sentido de dicho título origina este artículo. Afirma Ha Joon Chan, refiriéndose a los países que han alcanzado su desarrollo, que en su primera etapa eran proteccionistas, y luego que alcanzaron el desarrollo proclaman el libre comercio; “Una vez que se ha alcanzado la cima de la gloria, es una argucia muy común darle una patada a la escalera por la que se ha subido, privando así a otros de la posibilidad de subir detrás.



Para Chang, la estrategia del desarrollo en perspectiva histórica muestra que hay una historia “real” y una “historia imaginaria” de la política comercial, lo que provoca una división entre países desarrollados y países subdesarrollados, es decir, aquellos que implementaron políticas de libre comercio y políticas mercantilistas respectivamente.



Chang pone en evidencia, los mitos del libre comercio demostrando que aquellos Países desarrollados, no practicaban el libre comercio cuando se encontraban en su fase de desarrollo; por el contrario, promovían sus industrias nacionales mediante aranceles, tasas aduaneras, subsidios, etc. Gran Bretaña y Estados Unidos, en sus estadios iniciales de desarrollo, fueron pioneros y practicantes de medidas comerciales intervencionistas y políticas industriales proteccionistas. Empleando el método comparativo, se establece un denominador común en la historia de los países hoy desarrollados: Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos, Suiza y Japón, esto es, la implementación de “política industrial”, un concepto que irá afinándose en la obra de Chang. Entre las principales medidas se encuentran; reducción de los aranceles sobre materias primas usadas en manufacturas, aumento de devoluciones de impuestos aduaneros, abolición de impuestos a la exportación de manufacturas, elevación de aranceles a las importaciones, y ampliación de subsidios de exportación.



Entre las principales desmitificaciones se encuentran afirmar que el desarrollo tuvo lugar sin intervención estatal significativa; y que las políticas arancelarias o proteccionistas constituyen para los países hoy desarrollados un modelo único para alcanzar el desarrollo industrial.



La teoría económica ha impuesto como dogma la superioridad del libre comercio con base en las experiencias de los países desarrollados, que persisten en negar el uso de políticas comerciales e industriales intervencionistas en la fase de despegue de sus industrias.



Chang explica que los países desarrollados intentarán afirmar que esas políticas proteccionistas que se emplearon en el pasado, ya no son válidas hoy. Por lo tanto, al lector le queda la tarea de resolver dicha paradoja, aceptando que las políticas supuestamente “buenas”, no son “buenas” para los países en vías de desarrollo.



El autor nos convoca a realizar un replanteamiento global de ideas clave sobre las políticas comerciales y la mundialización, porque “la economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas”. Las afirmaciones contenidas en este texto, permitió que Chang recibiera el Premio Wassily Leontief, del Instituto de Desarrollo Global y Medio Ambiente en el año 2005 por sus incursiones en el campo de la economía.



Sus seguidores, reconocen en la obra de Chang a un economista heterodoxo con la capacidad de imaginar mundos económicos alternativos. Sus conferencias, como el libro PATEANDO LA ESCALERA, son altamente recomendados para profesionales de todas las áreas, que quieran develar junto a este talentoso escritor, un verdadero recorrido por la historia económica del mundo occidental.