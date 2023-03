Cuando estaba en el colegio, probablemente como consecuencia de una mala costumbre arrastrada y repetida por décadas, los profesores cada vez que enseñaban o hacían referencia al mapa de la República Dominicana mostraban el mapa de la isla completa.



Conversé con algunos jóvenes estudiantes de escuelas y colegios del país y me confirman que esto sigue exactamente igual y que ya por esa práctica común hasta ellos de forma automática, cuando tienen que dibujar el mapa por alguna asignación, lo dibujan con los dos países.



Esto es algo sui generis en el mundo toda vez que no es usual que los países incluyan en sus mapas a los fronterizos. Por ejemplo, no es la regla, cuando uno busca mapas de Canadá, encontrarlos con Alaska incluido. Sin embargo, en nuestro país es tan habitual que hasta en las tiendas de souvenirs donde venden artículos promocionales de República Dominicana, vasitos, tazas, camisetas, postales, dijes, lapiceros y demás, en casi todos los casos se vende el típico “I love RD” pero con el mapa de toda la isla, incluido Haití.



De hecho, hasta en la parte trasera de las mascotas para apuntes que se utilizan en el sistema educativo local también aparece como mapa dominicano la imagen de la isla con los dos países, y cuando uno hace una búsqueda en algún motor popular de internet como Google ingresando la frase “mapa de República Dominicana” la inmensa mayoría de los mapas que resultan tienen esta misma particularidad y los pocos que no la tienen están desactualizados y les faltan algunas provincias.



Dudo que, al menos en la generalidad de los casos, se trate de algo premeditado o malintencionado, pero lo cierto es que este error tan frecuente que para muchos pasa inadvertido es causal de peligrosas confusiones y distorsiones sobre la verdadera identidad nacional en nuestros estudiantes y no debería perpetuarse bajo la excusa de que es algo inocente.



Por esto propongo una campaña de concienciación nacional por un mapa de República Dominicana correcto, que usemos las redes sociales para difundir hasta el cansancio imágenes del mapa dominicano real, que usemos el hashtag #porunmapadeRDcorrecto, que hablemos con los profesores de nuestros hijos, que pidamos a nuestros hijos hablar con sus maestros y que solicitemos al Ministerio de Estado de Educación que envíe una comunicación a las escuelas y colegios del país pidiéndoles que corrijan este mal hábito. Es una manera poco controversial pero muy importante de contribuir con la patria.