Cuando un presidente electo empieza a gobernar sin él ni su partido tener ni idea del Estado y mucho menos lo que van a hacer, el fiasco es grande para ese país y demoledor para ese presidente y su partido. Las cosas se les ponen peor cuando desde la oposición se les sugiere y plantean soluciones y tampoco entienden porque creen que “a lo que dice la oposición no debe ponérsele atención”.



¿Por qué reaccionan así, cuando en democracia se gobierna escuchando y en la diversidad lograr algún consenso, y el Presidente lograr decisiones que asumirían voluntariamente la población y todos sus sectores?



Lo que ocurre con este gobierno se rememoran enseñanzas y lecciones aprendidas, en esta ocasión aquella que repetía el profesor Juan Bosch “en política como en la vida hay cosas que se ven y otras que no se ven; pero con frecuencia las que no se ven son más importantes que las que se ven”.



Estos amigos del PRM y su Presidente Abinader lucen como que solo vieron el aparente glamour que exhibe el Poder, y no sus responsabilidades de un Estado bajo el régimen democrático. Esas responsabilidades son serias y pesadas, aunque a veces no se ven; pero son más importantes que el glamour del Poder que siempre se ve. Para personas vanidosas, gobernar es glamour, y por eso fracasan.

La experiencia de Estado no solo se gana gobernando, se puede lograr desde la oposición. Ahora bien, debe entenderse que un partido de oposición para aprender debe prepararse para atender una diversidad de aspectos; el más importante, su propia definición y unidad de estructura y cohesión de ideas y propósitos; sobre todo atender los problemas que afectan a la población y cuidar el desarrollo y el progreso; reclamar a los que gobiernan hacerlo bien con la intensidad que se requiera, sin descuidar la gobernabilidad.



La FP se ha venido preparando para gobernar. Por demás, organiza foros para exponer soluciones a la producción y de bienes y servicios para atender, proteger y mejorar sus resultados. Las secretarías de Formación Política y de Comunicaciones conjuntamente con otras responsables de temas y las direcciones políticas provinciales y de circunscripciones han organizado diez foros sobre diversos temas de esa naturaleza.



También se organizan otras actividades de formación política para consolidar la estructura partidaria, celebradas desde la Secretaría de Formación Política, talleres para los principales dirigentes provinciales. Por ejemplo, para los próximos viernes 19, sábado 20 y domingo 21 se tiene montado para las Direcciones Medias de la Provincia Santo Domingo tres talleres y se programa para toda la estructura partidaria.



A estos talleres los hemos denominado “Taller Aprender Haciendo”; se trata de entrenar en tres aspectos: 1- La metodología didáctica de masificar la unificación de las normas partidarias (Estatuto, Declaración de Principios, Reglamento Electoral, Reglamento Disciplinario y Reglamento sobre Procedimiento Parlamentario); 2- Técnica y arte básica de vocería y discursos; y 3- Alfabetización y actualización digital.



Entre tantas responsabilidades que juega un partido de oposición está “el gabinete de la sombra”; se trata de darle seguimiento al comportamiento del gabinete de gobierno.



Todo esto no puede entenderlo este gobierno, no tiene ni idea de lo que es un Estado democrático ni un partido para gobernar. El glamour del Poder los emborracha.