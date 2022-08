Email it

Fernando Tatis Jr. necesita ayuda, no una defensa que raya en lo radical, sustentando argumentos que se desmoronan en segundos.



Tan sencillo como que el estelar torpedero dominicano, probablemente por recomendación, desistió de su apelación tras ser sancionado por 80 partidos tras dar positivo a Clostebol.



Busquen ese documento y paren de inmediato con las teorías de la conspiración que mayormente salen para tratar de tapar yerros.



Fernando Tatis Jr. necesita ayuda, sabios consejos sobre cómo comenzar a reparar su imagen. Apenas tiene 23 años, toda una carrera por delante.



Cada paso correcto que dé, le sumará. Por supuesto, ese camino será en escalera, peldaño a peldaño y a su lado deben estar las personas idóneas para ello.



Quienes enarbolan posiciones absurdas solo contribuyen a batir más una situación que bajó en ascensor desde el pasado viernes.



Sugerencia para Tatis Jr.



¿Por qué digo que Tatis Jr. necesita ayuda y no una protección innecesaria?



Porque creo que la tormenta hubiese bajado de intensidad con pasos muy sencillos, pero que requieren de valor.



Un mensaje de Tatis Jr., quien se perderá 47 juegos en 2022 y 33 en 2023, en el que se le vea disculpándose y prometiendo regresar mejor, ayudaría bastante.



Primer paso, reconocer el error.



Leí un reporte del San Diego Union-Tribune, en el que da cuenta que Tatis Jr. viajará a San Diego para reunirse con la plana mayor de los Padres y sus compañeros.



De ser así, saludo la iniciativa y espero que aún en el medio de rabia y dolor, haya espacio para abrir la ventana del perdón y lleguen los aires que traen consigo la segunda oportunidad que todos merecemos.

Tatis Jr. merece una, eso no esta discusión.



Lo que nunca podré entender es cómo Grandes Ligas es el sueño de muchos cuando se logra la firma anhelada. Muchos de esos contratos superan los 300 millones de dólares y desde años antes se conoce el sistema antidopaje, que es aprobado por el Sindicato de Peloteros.



Defínanse: MLB e$ la mala $iempre o simplemente hay reglas.