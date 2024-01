Al observar el martirio que pasan las personas que asisten a diferentes eventos de carácter religioso, artístico, patriótico o político es importante que el Estado, a través del Ministerio de Deportes, piense en la posibilidad de acondicionar el estadio más grande que posee la República Dominicana, el estadio Olímpico Felix Sánchez, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.



Es muy deprimente ver cómo la gente sufre una especie de tortura cuando tiene que participar en actividades en el estadio y le toca la parte que está destechada. Se mojan si llueve y se queman la cara y el cuerpo si hace sol.



Es una inversión que durará para siempre y que beneficiará a las más de 50 mil personas y más que se congregan en el lugar a participar de diferentes actos.



Este 1 de enero 2024 se pudo observar las miles de sombrillas multicolores que se abrieron en la conmemoración del 60 aniversario de la concentración anual de tipo religioso La Batalla de la Fe.



Si nos vamos a diferentes países en donde se han edificado estructuras de este tipo se puede destacar que todas o una gran mayoría tienen sus techos completos o por la mitad para beneficio y protección de sus pobladores.



En países en vías de desarrollo, como la República Dominicana en vez de restaurar las obras de manera constante las dejan deteriorar para luego tener que hacerlas completas y gastar más recursos con lo que solo se benefician unos pocos.



Se espera que el primero de enero del 2025 las autoridades del Ministerio de Deportes hayan techado la parte que se encuentra sin protección para bienestar de toda la nación que con los impuestos que paga por diferentes servicios que recibe y también por los que no recibe se ha ganado desde hace tiempo ese premio. El estadio fue construido en 1974 y tuvo una primera reparación en el 2003.



Desde su fundación esta estructura ha concentrado entre 50 y 60 mil personas en eventos masivos como La Batalla de la Fe, como lo recogen algunos medios de comunicación.



Este año el tema de la gran concentración evangélica fue: “Alerta Final”, tomado de la Biblia de Mateo Capítulo 24 en donde el pastor Ezequiel Molina, orador principal de la actividad, resaltó que la gente todos los días es más mala y que la iglesia del siglo XXI tiene que estar alerta.



“Si la iglesia no despierta será engañada por los de adentro y los de afuera. Dios estableció su orden y usted no está llamado a romperlo. El hogar se ha convertido en un ring en donde la que está perdiendo es la mujer”, advirtió, dentro de muchos de los temas que tocó.



Se recuerda que hace un año, en enero del 2023, el Ministerio de Deportes se comprometió a iniciar los trabajos de reparación de la pista de atletismo del Estadio Olímpico Félix Sánchez y de otras cercanas al lugar, según un escrito del periódico Diario Libre, pero hasta el momento no se sabe si se tiene contemplado hacer algunos trabajos en el techo al descubierto que le hace la vida imposible a los que tienen que utilizar la instalación deportiva en eventos como La Batalla de la Fé.



Este enero del 2024, la actividad tuvo que iniciarse más tarde para esperar que el sol bajara y no castigara tanto a los presentes en la trascendental concentración religiosa.