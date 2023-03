Hace unos pocos siglos que los pobladores americanos formaron los Estados nacionales. Estos se organizaron con diferentes poderes, y los poderes en instituciones. La atribución dada a ese Estado la aprueba la población confiriéndoles mandatos a los hombres y mujeres que son elegidos o designados. Una parte son elegidos por el voto directo y otros son designados por voto indirecto, por aquellos elegidos.



Para elegir las mujeres y hombres se tuvo la iniciativa, al paso del tiempo, de organizarse los que tenían ideas y propósitos comunes de acuerdo a sus intereses. Esos agrupamientos, con el paso del tiempo, tomaron definiciones y estructuras. En América surgieron sucesivamente terminando el siglo XVIII y toma cuerpo durante toda la mitad del siglo XIX.



La Trinitaria, fundada por el patricio Juan Pablo Duarte fue la primera organización política de los dominicanos. Luego, se fueron formando hasta nuestros días, marcadas por liderazgos diferentes. Hubo una larga época en la que los líderes eran los que decidían, eran más bien caudillos. Es decir, no era por ideales y causas comunes, si no por lo que dijera el caudillo quien hacía favores o arrancaba cabezas.

Los partidos adoptan fundamentos diferentes realmente tomados por los expuestos en el siglo XVIII, se enriquecen con los planteamientos de los pensadores del Siglo de la Luz (siglos XVIII y XIX). Sin dudas, basados en aquellos pensamientos y hechos históricos específicos, como la revolución francesa y la independencia estadounidense, durante la segunda mitad del pasado siglo XX surgieron las convenciones y declaraciones de los derechos humanos que dan sustento a una población organizada como Estado.

Con los derechos fundamentales los partidos políticos dan forma al debate democrático y toman fuerza para que la población de que se trata confiera mandato para gobernar y dirigir las instituciones. Las características de los partidos han ido dándoselas perfiles causados por los procesos en los contextos regionales y el universal.



La revolución digital y de la inteligencia artificial está ofreciéndoles a los partidos una hermosa oportunidad de transformación; se trata de pasar de ser análogo a digital; se trata de una gran transformación. Cualquier partido que se resista a entrar al cambio de época, sucumbirá. Hablo de cambio de época, no de época de cambios. Es transitar hacia un cambio brusco, que saca de circulación a los que se resistan. Es un cambio histórico, se trata, repito, de un cambio de época.



Coincide con cambios de generaciones, venia incubándose desde las últimas tres décadas del siglo pasado, tomó cuerpo justamente desde 1999, por lo que no es originado por las últimas generaciones, pero sí aprovechada y enriquecida.



Fuerza del Pueblo ha sido la primera organización en el mundo que celebra su Congreso Constitutivo de manera digital, celebrando debates en 17 mesas temáticas virtuales, decidiendo por votación digital 8 mil participantes y presenciando más de 7 mil observadores.



Definitivamente, Fuerza del Pueblo es un partido para una nueva época. Este sábado 25 de marzo reunió su Dirección Central de sus más de mil trescientos miembros y acordó celebrar un Congreso Extraordinario virtual, para que sus más de 5 mil direcciones medias y demás miembros decidan por las tres modalidades de votación que definen su Estatuto y la ley, para elegir sus candidatos: esas modalidades son: primarias, asamblea de delegados y encuestas.