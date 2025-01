¡Hola, distinguidos lectores de elCaribe! Como amante del béisbol y liceísta, lo soy desde el vientre de mi madre, me toca felicitar a los seguidores de los Leones del Escogido por ganar la corona 17 frente a los bicampeones, los Tigres del Licey. Considero que fue una de las mejores series finales que hemos presenciado desde hace muchos años y esto ha sido resaltado no solo a nivel local, sino también en el ámbito internacional.



Ahora vamos a lo nuestro en esta columna de “Periodismo y Gramática”. El otro día vi algo interesante que quiero compartir en esta entrega: la norma que rige las interjecciones, esas palabras que forman expresiones exclamativas con las que se manifiestan sentimientos, impresiones o reacciones afectivas, se induce a la acción o se apela al interlocutor.



En esta parte es importante recordar que entre las interjecciones de carácter apelativo se incluyen también las fórmulas de saludo o despedida como “hola”, “adiós”, entre otras formas que responden a esta parte.



Debemos tener claro que las interjecciones y las frases o expresiones interjectivas pueden formar por sí mismas un enunciado (¡Ay!; ¡Ah!; ¡Caramba!; Hola; ¡Ni modo!; ¡Vaya por Dios!) o insertarse en otro, pero conservan en él su autonomía sintáctica y significativa, de ahí que se escriban entre comas, o entre una coma y otro signo si aparecen en posición inicial o final.



Y a propósito de lo leído en el párrafo anterior, este escrito persigue recordar que las interjecciones se aíslan con una coma, como veremos a continuación:



· Bah, eres un mentiroso.

· Hola, ¿cómo le va?

· Ya estás comiendo otra vez, ¡vaya por Dios!



Prosigue la explicación de la RAE que están sujetas a las mismas reglas las interjecciones que proceden de imperativos verbales, como “oye”, “mira”, “agiliza”, “vamos”, “venga”, “anda” o “ándale”, y otras.



· Ándale, debes conseguir un trabajo.

· Oye, ¿por qué no ves donde pisas?

· Agiliza, que ya llegó el jefe.



Un dato que no debemos pasar por alto es que cuando aparecen varias interjecciones concatenadas, sean o no iguales, deben ir separadas por comas:



· ¡Ah, caray!

· Vaya, caramba, cómo has comido.

· ¡Aleluya, aleluya, lo hemos logrado!

· ¡Cómo me duele, ay, ay, ay!

· Vaya, vaya, mira quién acaba de llegar…



Así que ya lo saben: siempre que utilicen cualquier interjección deben aislarla con coma tal como nos señalan las fuentes oficiales, sin olvidar que dentro de estas están las formas de saludos y despedidas.

¡Gracias por leerme!