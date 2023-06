Email it

El vencimiento de los plazos obliga a definir temas políticos que empiezan a despejar el complicado panorama que caracteriza el proceso electoral de cara al 2024.



En junio se vence el plazo para la reserva de las demarcaciones que también son utilizadas por los partidos políticos para consensuar las alianzas con otras fuerzas políticas. El ingrediente de incertidumbre en el panorama lo ha aportado el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que ha advertido que no hará alianza con la Fuerza del Pueblo (FP), por lo que habría que observar si en lugar de dos bloques electorales para las municipales de febrero habrá tres.



El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene la ventaja en un escenario de tres bloques y los días por venir dirán si el PLD irá en solitario o logrará acuerdos con otras fuerzas políticas. Hasta ahora, las conversaciones para un bloque de oposición han sido encabezadas por la FP.



El PLD no ha tratado de manera oficial el tema en el Comité Político y lo debatirá en la reunión del próximo lunes, pero tanto el candidato presidencial, Abel Martínez, como el secretario general, Charlie Mariotti, han rechazado una alianza con el partido verde.



El presidente y líder de la organización, Danilo Medina, no ha dicho si está a favor o en contra de una alianza con la FP. La Junta Central Electoral (JCE) accedió a la solicitud de extender el plazo para comunicar por escrito las reservas que harán los partidos al 27 de este mes y el 17 de junio vence el plazo para decidir las plazas de reserva que serán cedidas en alianzas.



Igualmente, el 12 de este mes vence el plazo para el PRM y la FP notificar a la JCE las plazas en las que harán primarias para escoger los candidatos a cargos de elección popular. El PRM, la FP y Generación de Servidores han informado que harán primarias en algunas demarcaciones.



En el caso del PRM la Dirección Ejecutiva decidió llevar a primarias cerradas la mayoría de los cargos de elección popular, incluida la candidatura presidencial.



Las organizaciones que harán primarias tendrán que depositar este mes la lista de miembros que usarán para la elección de sus candidatos, conforme establece el calendario electoral de la JCE.



En cuanto al órgano electoral, este mes continúa cumpliendo los plazos del cronograma para el montaje de las elecciones. Este mes la JCE se centrará en continuar la capacitación de los miembros de las juntas electorales y los instructores de los integrantes de los colegios electorales.

La JCE avanza en el montaje de primarias

La JCE iniciará este mes las actividades administrativas para el montaje de las primarias de los partidos que usarán ese método y los distintos procesos de elección de las candidaturas. De hecho, hoy la Dirección de Elecciones tiene una reunión con los delegados de los partidos para tratar temas vinculados a los procesos internos, la educación de los técnicos de los colegios y la plataforma informática. También definirá la publicidad educativa.