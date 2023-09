El presidente Luis Abinader, anunció hoy el cierre de toda la frontera de la República Dominicana, marítima, aérea y terrestre, a partir de las 6 de la mañana de este viernes.

“A partir de las 6:00 de la mañana de este viernes toda la frontera de la República Dominicana tanto terrestre, marítima como aérea estará cerrada. Según las informaciones nosotros ofrecimos, el Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya, tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están preparados para cumplir con esta disposición”, expresó.

El jefe de Estado advirtió que los cuerpos castrenses están preparados para cualquier eventualidad que se pueda presentar ante el conflicto en la zona fronteriza donde Haití insiste en construir un canal para desviar las aguas del río Masacre.

“De todas maneras, continuamos las conversaciones con el gobierno haitiano porque como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano ha admitido que tiene problemas de control de su territorio y si hay incontrolables allá, serán incontrolables por el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Por tanto, nosotros vamos a seguir con el plan que tenemos, esperamos que esa insensatez, que es una construcción totalmente inadecuada sin ningún tipo de ingeniería, es una provocación que este gobierno no va a aceptar”, expresó el mandatario tras participar en un acto de entrega de vehículos militares a las Fuerzas Armadas.

El mandatario entregó 20 vehículo blindado marca URO, modelo VAMTAC ST5 (Vehículos de Alta Movilidad Táctico), al Ejército de República Dominicana, anunciados en el mes de diciembre del pasado año, para reforzar las facultades de esta institución.

Ante el temor de algunos de sectores de que esta acción podría generar alguna violencia descontrolada, el gobernante dominicano descartó que esto vaya a ocurrir, aunque indicó que el país está preparado para controlar

“No va a haber ninguna violencia de este lado, nosotros estamos preparados para controlar, aquí no va a haber ninguna violencia. Ustedes pueden estar seguros que puede haber algo muy aislado, pero el Ejército y las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional están preparadas. Repito, puede haber hechos aislados, pero no ninguna situación (…) Hay total garantía, estamos preparados, tenemos varias semanas preparándonos, no solamente para esta situación, sino también para cualquier fuerza de paz que vaya a Haití, nosotros protegernos de nuestro lado”, dijo.

El presidente Abinader recordó que la semana que viene estará participando en la Asamblea General de la ONU, donde estará en contacto con los diferentes países que están preparando la acción de intervención en Haití, aunque la República Dominicana no participará.

“Nosotros no vamos a participar, pero sí estaremos aquí preparados para proteger el territorio”, precisó.

“Se va a cerrar tanto tiempo sea necesario para que esa acción de provocación pues sea eliminada”, enfatizó el mandatario.

Conflicto

El conflicto por la construcción del canal de riego para desviar las aguas del río Masacre hacia el lado haitiano data desde el año 2021. En ese año, tras semanas de advertencias y emplazamientos, la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana se reunió en República Dominicana para buscar una salida definitiva a la situación y se le pusiera fin a los trabajos en el afluente, como en efecto se hizo hasta hace unas semanas cuando los haitianos retomaron la obra.

Fueron cuatro los puntos acordados y revisados por ambas delegaciones y el documento fue firmado en francés y español el 27 de mayo de 2021. El primero fue “seguir compartiendo informaciones relativas a todas las obras en materia hídrica realizadas y a realizarse en la zona fronteriza”. El segundo “crear una Mesa Técnica para mejor entendimiento de los trabajos realizados en la zona fronteriza, en el marco de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura de esta Comisión Mixta Bilateral, con miras a la conformación de la Mesa Hídrica Binacional”.

Como tercer punto la comisión acordó “elaborar, en el marco de la mesa técnica, un protocolo técnico para el manejo coordinado de todas las cuencas hidrográficas transfronterizas, para garantizar la gestión de los recursos de manera conjunta de acuerdo a lo establecido en el Tratado de 1929 y a las normas de Derecho Internacional y la cuarta fue que “las dos partes acuerdan, de considerarlo necesario, gestionar asistencia técnica internacional en la materia”.