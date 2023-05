El oficialismo apuesta a ganar en mayo, pero los opositores aceitan la maquinaria para forzar segunda vuelta en junio

A un año de las elecciones presidenciales, el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) apuesta a un triunfo del presidente Luis Abinader en primera vuelta, mientras que la oposición puja por una definición en segunda ronda de votaciones, escenario de mayores posibilidades de triunfo y se reducen las del PRM.



El presidente Abinader aún no ha dicho de manera oficial que se repostulará, pero nadie tiene dudas de que buscará la reelección y el discurso oficial es de una definición en primera vuelta, según dicen los voceros del Gobierno que muestran sus encuestas.



Del lado opositor, la apuesta de Leonel Fernández, hasta ahora principal contrincante de Abinader, es que el 19 de mayo de 2024 no se definirá la presidencia, sino que será necesaria una segunda ronda de votaciones, una experiencia que el país solo vivió en 1996.



La oposición, encabezada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) también trabaja en un frente opositor para competir con el PRM por los cargos congresuales y municipales de las elecciones del próximo año.



¿El escenario está pintado para primera vuelta o segunda vuelta?



Si se toma el relato de la dirigencia del oficialista PRM, habría definición en primera vuelta, pero si se toma como parámetro, el discurso opositor, habrá segunda vuelta. Pero la realidad es que en un escenario de tres fuerzas políticas que marcan por encima de dos dígitos en intención de votos, como dicen ahora las encuestas de oficialistas y opositores, la experiencia enseña que nadie gana en primera vuelta.



El único caso de segunda vuelta fue en 1996. El PLD logró 38% en la primera ronda de votaciones; el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que alcanzó 46% y el entonces gobernante Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), llegó al 15%. En la segunda vuelta ganó el PLD con 51% de los votos y el PRD subió a 48%.



Como se puede observar, los tres principales competidores lograron una votación de dos dígitos. Un fenómeno que no se repitió, pues cuatro años más tarde, en los comicios de 2000, aunque el PRD con Hipólito Mejía, logró 49% no llegó al 50+1 que se necesita para ganar legalmente; el PLD y el PRSC, obtuvieron 25% y 24%, respectivamente.



El caso del año 2000 pone en evidencia que el voto de dos siempre será superior al de un solo partido. El PRM, aunque está en el poder y unificado, no tiene la fortaleza estructural y el arraigo que tuvo el PRD en sus años de gloria electoral. Sin embargo, la organización ha logrado sumar varios alcaldes y diputados de otros partidos luego que llegó al poder, lo que le ha permitido ampliar su dominio municipal y congresual.



El PRM ganó las elecciones de 2020 con una abstención de entre 13% y un 15% superior a la media de 30% que históricamente ha caracterizado al electorado dominicano. Ese porcentaje representa mas de un millón de votos que, sumado a los nuevos votantes que superan los 500 mil retan al gobierno para ganar en primera vuelta.



Otro factor en contra que tiene el partido oficial, es que históricamente los partidos en el poder pierden apoyo popular. El PRD ganó en 2000 con 49%, para el 2004, su votación fue de 35%. El PLD ganó en 2004 con una votación de 57%, para el 2008 volvió a ganar, pero perdió 4% de apoyo, obtuvo solo 53% con la reelección de Leonel Fernández.



Para el 2012, siguió perdiendo apoyo, a pesar de que retuvo el poder, de 53% que obtuvo en 2008, en 2012 sacó 51%.



En un contexto de debacle del PRD, Danilo Medina rompió la constante de los partidos que pierden apoyo y llevó al PLD a 61.76% en 2016. En 2020, el partido morado perdió al obtener solo 37%.



Retos de la oposición



En el lado opositor, las candidaturas de Fernández, por la FP y de Abel Martínez, por el PLD, tienen que luchar para que ninguna se deprima por debajo de los dos dígitos, pues la historia electoral enseña que cando eso ocurre, la presidencia se define en primera vuelta.



Así pasó en 2020. De tres proyectos, la FP obtuvo solo 8.95% para la presidencia y el PRM ganó en primera vuelta. En 2004 y 2008, comicios en los que la votación del PRSC bajó a 8% y luego 4%, respectivamente, ocurrió lo propio.



El PLD ganó en primera vuelta con amplio margen. Para 2012 y 2016, el electorado se dividió en dos fuerzas políticas, el PRD y el PLD porque le partido reformista, que era la tercera fuerza, acudió aliada en ambos procesos.



El tripartidismo regresó en 2020, con el surgimiento del partido verde, fundado por antiguos dirigentes del PLD, encabezados por Leonel. Miguel Vargas ha anunciado que va por la presidencia por el partido blanco, lo que fragmenta aún más el voto de la oposición.

Partidos necesitan tres millones de votos

Los principales partidos han desarrollado una estrategia de afiliación e identificación de votantes a fin de identificar los tres millones de votos que necesitan para ganar en primera o segunda vuelta. El PRM ha anunciado que pretende afiliar 3.5 millones de votantes, aunque originalmente, la cifra fue de tres millones. De su lado, la FP ha anunciado que en el mes de julio tendrá dos millones de votantes y que eso los coloca en un 40% del electorado en intención de votos. Del padrón de 8.3 millones de electores que se prevé tendrá el padrón presidencial para 2024, un candidato presidencial necesitará alrededor de tres millones de votos para ganar en primera o segunda vuelta.