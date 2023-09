El mandatario se refirió al tema al presentar los avances de la reforma policial durante el encuentro LA Semanal

El presidente Luis Abinader afirmó que hubo complicidad de al menos un miembro de la Policía en la fuga de tres reos cuando eran trasladados para ser presentados en un tribunal en San Pedro de Macorís.



El mandatario dijo que se solicitó una orden de prisión para el agente involucrado que formaba parte de la misión que custodiaba a los presos Jony Oscar Charles Juan (La Pluma), quien está prófugo, Johnny Alexander Castro Matos (Tutuma) y José Enrique Valerio Valverde, que eran trasladados desde el penal de La Victoria.



Uno de los presos permanece prófugo, por lo que el mandatario le exhortó a entregarse “en cualquier país”.



Las declaraciones del mandatario se produjeron en la segunda entrega del encuentro con los periodistas LA Semanal en el Palacio Nacional, donde el tema principal fue la seguridad ciudadana y contó con la participación del director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Then, quien afirmó que el agente con orden de arresto sale en un video dándose un abrazo con el reo.



El vehículo donde se hacía el traslado fue tiroteado y era custodiado por el sargento mayor Modesto Ignacio Jiménez y el sargento José Ramón Sánchez, de la Policía Nacional.



El mandatario presentó unas gráficas de la investigación policial, que según afirmó revelan que los orificios de bala que presenta el transporte fueron hechos desde adentro con el vehículo vacío.



“Esas balas fueron disparadas cuando no había nadie en el vehículo. ¿Qué nos dice eso? que hubo complicidad, porque si no estuvieran muertos todos los que estaban en el vehículo”.



Las versiones preliminares del hecho señalaban que un grupo armado los había interceptado y tiroteado a la altura del kilómetro 36 de la Carretera Mella, Boca Chica.



Tanto “La Pluma” como “Tutuma” están involucrados en hechos de homicidios y narcotráfico mientras que Valerio Valverde cumple prisión por violencia doméstica.



El presidente Luis Abinader consideró que en comparación con los últimos cinco años la Policía Nacional ha experimentado una mejoría. En ese sentido, manifestó que su gestión trabaja para mejorar la calidad de vida de los miembros de la uniformada en todas las áreas.



Reiteró el cumplimiento de la promesa de aumento salarial para los agentes, pasando de 10,150.42 a 24,555.90 (126 %) para los cabos, y de 11,600.38 a 26,233.36 (142 %) para los rasos. Concluyó que para fines de este 2023 el salario alcanzaría los 500 dólares.



Resaltó que hay una disminución de la tasa de robos a un 24.1 % y la de homicidios a 12.2 %, en comparación con el periodo del 1 al 31 de agosto de 2022 y 2023.



En cuanto a la cantidad de policías que estaban ejerciendo labores fuera de la prevención del crimen manifestó que se han recuperado 5 mil agentes que estaban en otras labores. Dijo, además, que muchos policías están asignados a las fuerzas especiales como la Policía Turística y otras, por lo que se necesitan 32 mil policías en la calle, cifra que se alcanzará para el 2026 cuando se gradúen los nuevos miembros de la institución.



El mandatario dijo que la República Dominicana necesita un Plan Nacional por la Paz para mejorar la seguridad ciudadana. Señaló que no es posible que sigan existiendo conflictos entre amigos, vecinos y familiares.



Academia de policías



Abinader indicó que en la actualidad se está impulsando un amplio programa de formación policial con tres academias ubicadas en Río San Juan, provincia de María Trinidad Sánchez, Boca Chica, provincia Santo Domingo y Hatillo, San Cristóbal.



Elena Villeya de Paliza, miembro de la Comisión Técnica de la Reforma de la Policía Nacional, explicó que la academia se ubica en un hotel en el municipio de Río San Juan y ha sido realizada con inversión del sector privado.



Anunció que la próxima semana van a ingresar a los primeros conscriptos a la academia que según afirma, será un modelo en materia educativa.



De su lado, la investigadora Mu-Kien Adriana Sang Ben, quien coordinó la subcomisión de educación del proceso de reforma policial, dijo que los agentes recibirán una formación teórica de seis meses dentro de las aulas y cuando salgan trabajarán seis meses de práctica asistida en las calles. Antes los agentes policiales recibían solo tres meses.



Mejores prácticas



El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, quien encabezó la Comisión Técnica de la Reforma de la Policía Nacional, dijo que en el proceso se realizó un diagnóstico conjuntamente con la Organización de las Naciones Unidas, donde se encontraron “falencias y miembros desmotivados”. Indicó que contrario a lo que se dice, esta reforma se está realizando con los propios miembros de la Policía. Aclaró que no se está importando un modelo y explicó que lo que se hace es tomar las mejores prácticas de países donde la Policía se ha venido transformando.

No son financieros ni programados como antes

Ante una pregunta de la periodista Yanela Pimentel de CDN canal 37, sobre las quejas de los ciudadanos por los constantes apagones eléctricos, el presidente Luis Abinader afirmó que los apagones no son programados ni financieros, como según afirmó sucedía en gestiones pasadas.



El mandatario consideró que el tema de los apagones es vergonzoso, sin embargo indicó que los informes que tiene desde el 2021, es que no se le está dando servicios a las redes de distribución. Dijo que se destinaron 700 millones de pesos para mejorar redes eléctricas, pero debido al alza de los combustibles, esta cantidad se utilizó en subsidios. “Lo que está pasando es avería por sobreconsumo”, afirmó el mandatario, tras afirmar que se necesitan dos mil millones de dólares para dar mantenimiento a las redes.

Policía más efectiva

Actualmente la Policía está siendo efectiva en más de un 75 % en capturas de delincuentes. La disminución de robos a un 24.1 %”

3 mil nuevos policías

Se prepararán más de 3 mil agentes que saldrán de las academias policiales de Hatillo, Río San Juan y Boca Chica, que están en desarrollo”.

Reforma Policial

Se han colocado RD$4,200 MM para el proceso de la reforma policial, excluyendo el presupuesto asignado en principio”.