Santo Domingo:- En un trabajo coordinado con altos dirigentes y simpatizantes de la Fuerza del Pueblo, candidatos a senadores y diputados, la candidata vicepresidencia de la Fuerza del Pueblo, Ingrid Mendoza, recorrió este fin de semana sectores del D,N, la provincia de Santo Domingo y varias provincias de la zona este del país.

Mendoza escuchó con detenimiento a la ciudadanía, quienes expresaron su preocupación por los altos niveles de desasosiego que vive la sociedad dominicana, la criminalidad, inseguridad y el alto costo de la vida que golpea sin piedad a las clases más desposeídas.

A primeras horas del pasado viernes, Mendoza recorrió la circunscripción no.3 del municipio SDE, allí sostuvo un encuentro con “mujeres”, donde se desarrolló un interesante conversatorio sobre los altos niveles de dificultades por el que atraviesa ese importante segmento de la sociedad.

“ Me siento altamente satisfecha por su recibimiento, no les puedo ocultar que me siento un poco impresionada por tantas situaciones que se viven aquí, pero ustedes no están solas, SDE es una de las principales prioridades de nuestro presidente Leonel Fernández, y yo les aseguro que después de mayo cuando la FP asuma los destinos del país la historia será otra”, afirmó la dirigente política.

El sábado la candidata vicepresidencial se trasladó a la provincia La Altagracia, luego a la Romana, donde participó en un toque de banderas encabezado por el candidato a senador por ese partido Eduard Espiritusanto, también participaron los candidatos a diputado.

Más tarde, estuvo en San Pedro de Macorís, se reunió con sectores de la sociedad civil, amas de casas, presidente de juntas de vecinos y demás personalidades; de igual modo escuchó a los sectores vivos de esa provincia y se comprometieron a trabajar unidos para cambiar el rumbo del país.

El recorrido concluyó ayer domingo con encuentros con dirigentes y simpatizantes en la circunscripción no, 1 de SDE, y el D.N, donde también escuchó el sentir de la población y los altos niveles de desesperación que se viven en la actualidad; estuvo acompañada por el candidato a senador por la FP Omar Fernández; durante el recorrido la gentes salía de sus casas , y lanzaban consignas en apoyo a los candidatos, dentro de las consignas resalta : “ Omar senador y con Ingrid y Leonel volvemos al poder”, también la gente clamaba por los altos niveles de inseguridad, el caos en el tránsito, y el alto costo de la vida.

En todas las visitas, Mendoza estuvo acompañada por el miembro de la Dirección Política de la FP, y secretario nacional de propaganda, César Fernández, quien catalogó el recorrido como todo un éxito, por la alta aceptación que tiene Mendoza frente a la ciudadanía, las muestras de cariño y respeto y la compenetración entre la candidata vicepresidencial y el pueblo en sentido general.