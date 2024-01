Santo Domingo, RD.- El Consejo ampliado del Clúster Santiago Destino Turístico presentó al candidato a la alcaldía del municipio de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ulises Rodríguez, la Estrategia de Desarrollo que ha venido ejecutando para lograr hacer de Santiago un Destino a escala internacional.

En el encuentro participaron además del aspirante a dirigir la Alcaldía, la candidata a la vice alcaldía, la Dra. Mariana Moreno y parte de su equipo técnico.

El presidente del Clúster Ramón Paulino recogió en su presentación parte de los esfuerzos que, desde el origen de la institución, con la firma de más de 200 organizaciones públicas y privadas lanzaron la Declaratoria “Santiago Destino Turístico” en el año 2013.

Como un logro fundamental, Paulino destacó, la firma del Acuerdo con el entonces Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que les permitió ejecutar una serie de acciones para el fortalecimiento del Destino Santiago y del Clúster como institución.

El presidente del Clúster mostró, además en su presentación la Certificación como Organización Sin Fines de Lucro otorgado por la Procuraduría General de la República.

Ulises Rodríguez y Mariana Moreno recibieron de la Junta de Directores del Clúster Santiago Destino Turístico el conjunto de proyectos plasmados en un acuerdo pactados con el ministro de Turismo David Collado con el apoyo del conjunto de instituciones integradas en Compromiso Santiago en el contexto del Plan Estratégico de Santiago 2030.

El candidato a alcalde se mostró altamente interesado en darle continuidad ejecutiva a este pacto; además expresó su satisfacción de poder poner al servicio de la ciudadanía de Santiago y la República Dominicana todos sus conocimientos del sector turístico aquilatados durante sus primeros años de labores en esa área.

“Quiero dejar establecido aquí en esta mañana, que me comprometo con esta institución y con Santiago para garantizar que, a estas acciones y estas estrategias ejecutadas por ustedes, se le dé continuidad y apoyo desde la alcaldía. No puedo ocultar que me emociona mucho poder trabajar por el desarrollo del turismo de Santiago, cuenten conmigo porque ahora es el turno de Santiago”, expresó Ulises Rodríguez.

Como parte del programa de dialogo con los candidatos de los partidos político que aspiran a dirigir el gobierno municipal de Santiago de los Caballeros, el Clúster Santiago Destino Turístico tiene programado un próximo encuentro con el candidato a la alcaldía por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la alianza RescateRD, Víctor Fadul.

Dentro de las instituciones que forman parte del Clúster que estuvieron presente están la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCAMM), la Universidad O&M, la Asociación de Hoteles de Santiago, el Centro Cultural León, Expoturismo Santiago y el operador Gómez Tours.

Además, estuvieron el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, la Asociación para el Desarrollo (APEDI), la Cadena HODELPA Hotels & Resorts, el Hotel AC Marriott, Rancho Chito Restaurant, la Asociación de Transportistas Dominicanos, la Asociación Dominicana de Prensa Turística (ADOMPRETUR), entre otras.