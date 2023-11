El expresidente de la República, Danilo Medina, reiteró que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, ocupará la presidencia dominicana en agosto de 2024.



El también presidente del PLD, apuntó que “estoy convencido, seguro, siempre lo he dicho, que el próximo presidente de la República será Abel Martínez” dijo el ex mandatario tras indicar que la población está demandando que el PLD vuelva al Gobierno.



Medina dijo que las visitas que esta realizando ha ido notando como la candidatura de Abel Martínez está calando en el sentimiento de los electores nacionales.



“Cuando comencé en los encuentros con los sectores productivos rurales, Abel no se mencionaba en los discursos, ahora todos citan a Abel y dicen que en el 2024 la situación en la que viven cambiará bajo la conducción de Abel Martínez.



El presidente del PLD exhortó a los presentes a doblar el trabajo y los esfuerzos para lograr el triunfo en las elecciones, “porque el país así lo reclama y porque además es, el triunfo del PLD es indispensable para el sistema de partidos”.



Danilo Medina cerró la asamblea de orientación realizada ayer en el salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez del PLD, en la que participaron miembros del Comité Central, presidentes de comités municipales, provinciales, de circunscripciones, distritos municipales y enlaces de esas demarcaciones, así como candidatos y candidatas a posiciones de elección popular.



Danilo Díaz, delegado suplente del PLD ante la Junta Central Electoral, hizo las precisiones de los diferentes plazos establecidos en la Ley y las resoluciones para el registro de candidaturas y la conformación de las boletas en los niveles de elección popular.



Tommy Galán, de la Secretaría de Asuntos Electorales, informó sobre los avances en el Sistema de Gestión Electoral que implementa esa organización política con miras al triunfo en primera vuelta y las conquistas de los electores con los cuales se materializará esa meta partidaria.



Charles Mariotti, secretario general del PLD, arengó a los presentes a no dejar las calles, que según afirma, es lo que da resistencia y seguridad para responder a las embestidas del Gobierno y su partido en contra del PLD y sus candidatos y candidatas.



Resaltó la transformación y renovación de las filas partidarias de la organización, que en diciembre próximo arribará a los cincuenta años.



Mariotti presentó al ex presidente Danilo Medina como ejemplo de militancia y lealtad, “quien con el trabajo intenso ha podido sobreponerse a situaciones adversas de salud”.



La Rifa de la Esperanza



Uno de los temas tratados fue la “Rifa de la Esperanza”, que tiene como objetivo fundamental la obtención de recursos con miras a las inversiones estratégicas de respaldo a las actividades partidarias.



El sorteo consiste en el primer premio de un apartamento valorado en RD$ cinco millones de pesos, en el segundo premio de tres millones de pesos en efectivo y el tercer premio de una yipeta Hyundai Tucson año 2023.



También habrá un cuarto premio que será un carro Suzuki Swift Sport y un quinto premio un carro Suzuki Swift GLT.

PLD avanza en proceso conformación de boleta

El PLD aprovechó el fin de semana para programar sus actividades proselitistas, mientras avanza en la conformación de la boleta que presentará al electorado en las elecciones de febrero y mayo.

Asimismo, la organización política promueve las propuestas de su candidato presidencial, Abel Martínez, desarrolladas en los ejes temáticos presentados en el acto de su proclamación el pasado 22 de octubre.