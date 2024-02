Los diferentes partidos políticos del país realizan los preparativos finales para celebrar las elecciones municipales con la entrega de valijas a sus delegados.



Mientras que el jefe de los observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), Eladio Loizaga se reúne con los representantes de los partidos políticos, al tiempo que el resto de la comisión continúa recibiendo capacitaciones en las diferentes conferencias que se siguen realizando en el Embassy Suites by Hilton.



Luego de que todos los partidos realizaran el cierre de campaña el pasado jueves por mandato de la Junta Central Electoral, ahora las organizaciones continúan trabajando con los delegados que los van a representar en los colegios electorales.



Tal es el caso de la Fuerza del Pueblo donde la titular de la Secretaría de la Mujer, Angie Brooks; afirmó: “Ahora estamos entregando las 16,851 valijas a los delegados que tendremos en las mesas electorales”.



Agregó que estos lotes contienen las actas para el conteo, el padrón fotográfico que utilizarán los delegados y otros materiales.



Así mismo, se pronunció el Director de Comunicaciones del Partido de La Liberación Dominicana (PLD), Héctor Olivo, que asegura que el partido ha entrado al proceso de veda que impone la ley, razón por la que desde el jueves ellos también realizaron su cierre de campaña y han cerrado hasta la emisora que corresponde a esta institución política.



Añadió, en ese sentido expresó solo están trabajando los delegados que serán representante del partido en los diferentes colegios, los cuales han sido instruidos en el escrutinio y el celo por el voto.



En otro ámbito, Olivo declaró sobre la denuncia de un supuesto sabotaje que puede llegar a ocurrir el próximo domingo 18, que esta acusación no fue hecha por el PLD, pero que le han dicho a la Procuraduría de Delitos Electorales y a la Junta Central que investigue.



“Porque primero, se le ha dado confianza a la Junta Central y segundo un asunto de ese tipo puede ser o no puede ser, por lo que deben de estar atentos”.



En ese sentido, el director de comunicaciones del PLD agregó que desde la tarde del jueves una comisión de ese partido se reunió con miembros de la comisión OEA para hacerle la entrega de una copia de la instancia que depositaron a las autoridades electorales.



La OEA se reúne con los diferentes partidos



Desde la tarde del jueves el jefe de la misión de observación electoral de la OEA, Eladio Loizaga se estuvo reuniendo con los miembros de los diferentes partidos políticos para conversar sobre las elecciones municipales.



Tal es el caso de los Partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y el de la Liberación Dominicana (PLD).

De igual manera ocurrió el día de ayer, cuando Loizaga también sostuvo un encuentro con los candidatos a la presidencia, Leonel Fernández por el Partido de la Fuerza del Pueblo y Luis Abinader por el Revolucionario Moderno, con el fin de conocer sus apreciaciones del proceso de las elecciones municipales que se celebrará el domingo.