El congresista Omar Fernández oficializó ayer su candidatura a senador por el Distrito Nacional, a través de una coalición de partidos y agrupaciones políticas que encabeza la Fuerza del Pueblo (FP).



“Con toda mi fe puesta en Dios, con mucha ilusión en el porvenir y decidido a dar toda mi energía por Santo Domingo, les confirmo que me presento como candidato a Senador del Distrito Nacional, manifestó Omar Fernández”.



A través de un mensaje televisado por una cadena de más de una decena de medios de comunicación, Fernández explicó que la experiencia en la Cámara de Diputados durante este periodo, así como los múltiples proyectos de ley y resolución desarrollados, aprobados y trabajados fueron en beneficio de la sociedad.



Enfatizó en que la candidatura a senador por más de seis organizaciones es un reto para el que se ha preparado con “coraje, valentía y nuevas propuestas”.



“Ser diputado es una labor que he tomado muy en serio, porque supe desde el principio que no solo se trataba de ser, sino de hacerlo bien. Haber propuesto mi primer proyecto de ley, que procura regular las transiciones gubernamentales, el cual fue aprobado por la Cámara, haber sometido mi primer proyecto de resolución que exhortaba al Poder Ejecutivo declarar como ‘prioridad nacional’ la situación de violencia contra las mujeres en nuestro país, que también fue aprobado por los diputados en el hemiciclo, o haber sido coproponente y compartir visión con amigos del PRM, PLD y otros partidos en varios proyectos de ley para beneficio de la sociedad”, argumentó.



En la alocución de alrededor de siete minutos, el candidato a la senaduría de la capital expresó que su propuesta busca unificar los deseos de los capitaleños. “No vinimos a construir una propuesta para ganarle a otra. Estamos aquí porque nos mueve lo mismo que a cada capitaleño; queremos liderar transformaciones profundas y esperadas por los dominicanos”.



Exhortó a los capitaleños a unirse a su candidatura, la que calificó como un “gran movimiento ciudadano”.

“Amo mi ciudad, no porque sea perfecta, sino porque quiero que lo sea” manifestó, al tiempo espera que a quien le toque sustituirlo en la cámara baja, sin importar de cual partido sea, haga mejor trabajo que él.