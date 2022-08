Email it

La aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Karen Ricardo, mostró preocupación por el nivel de violencia que afecta a los dominicanos.

Esto al considerar que se hace urgente crear alianzas para desarrollar iniciativas que procuren la implementación de una cultura de paz en el país.

Dijo que la violencia ha llegado a niveles alarmantes, ya que no respeta estatus social, por lo que entiende que se deben diseñar políticas públicas que provoquen un cambio de conducta ciudadana, como lo viene promoviendo desde su propuesta de Gobierno.

“Estamos perdiendo ciudadanos valiosos, producto de situaciones que se dan en la cotidianidad, pero que los involucrados no se detienen a resolverlo de manera pacífica, y en cambio incurren en a violencia y le quitan la vida a un padre, una madre, un hijo, eso indica que no vamos por buen camino”, reflexionó la aspirante del PLD.

Dijo que desde su candidatura promueve atender aspectos vitales en una sociedad, como es el caso de la atención integral a las familias, principalmente enfocados en la salud mental, al indicar que el abordaje de esta problemática requiere la unificación de sectores que trabajen enfocados en un mejor mañana para su país.

“No hay programas que oriente a esos jóvenes que van subiendo donde se les diga que la violencia no es una opción, que hay muchas maneras de resolver conflictos que no sea con violencia, entonces eso no es lo que queremos los ciudadanos”, indicó Ricardo.

Dijo que es el momento de dejar atrás los colores partidarios y pensar que la situación que está viviendo el país afecta el corazón de cada uno de los dominicanos, disminuyendo las esperanzas de un mejor porvenir para todos.

“Eso es lo que hemos estado promoviendo, una alianza entre todos los sectores, porque el tema de la violencia no es solamente un tema de Gobierno, es un tema de país, por eso pretendo gobernar para el país, no para un grupo”, enfatizó.