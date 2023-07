Email it

Los principales partidos políticos continuaron este fin de semana con el cumplimiento de sus agendas de activismo político con miras a los comicios generales de 2024.



El Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) realizaron una serie de actividades en diversas regiones del país.



Este fin de semana, el presidente y la secretaria general del PRM, José Ignacio Paliza Y Carolina Mejía, respectivamente, encabezaron varias juramentaciones en la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional, Azua y Elías Piña.

El viernes se juramentó el diputado y empresario Bolívar Valera (El Boli), quien realizó un acto masivo en el Club Framboyán, donde se reunieron altos dirigentes del partido oficialista y seguidores del legislador.

El sábado fue juramentada la tres veces alcaldesa de Peralta, Magnolia Martínez, además, de Antonio Segura director del distrito municipal Los Negros, en Azua, quien ha logrado cuatro triunfos electorales consecutivos.



También fue juramentada en el PRM, la Alcaldesa por Bánica, en la provincia Elías Piña, Yissell Santana. Mientras que el domingo se juramentó el ex regidor del Distrito Nacional, César Cabrera.



“La decisión que tomarán los dominicanos en mayo de 2024 es esencial para la dirección de nuestro país. Tenemos dos alternativas: regresar al pasado o mirar hacia el futuro. Podemos volver a la opacidad de la vieja política, o construir junto al pueblo un futuro cada vez más brillante”, expresó José Ignacio Paliza.



PLD realiza bandereo nivel nacional



Mientras que el PLD realizó el sábado una jornada de toques de banderas en todo el territorio nacional.

Esta actividad proselitista es parte de la línea organizativa que tiene el partido opositor para promover a su candidato presidencial en los comicios del 2024, Abel Martínez. Miembros y simpatizantes peledeístas se congregaron en principales avenidas de las provincias del país, ondeando la bandera morada con la estrella amarilla, y promocionando la propuesta del PLD para las próximas elecciones.



“El PLD no se detiene, está en las calles. Movilizado, decidido. La gente lo siente y lo celebra”, indicó Martínez.



El ex vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Jaime David Fernández, dijo que “en cada actividad que hacemos, se fortalece y destaca el liderazgo del compañero Abel Martínez”.

“Gozamos la buena política y el gobierno sufre por el poder de convocatoria del PLD”, dijo Fernández Mirabal.



De acuerdo a un comunicado del PLD, se realizaron bandereos en las provincias Hato Mayor, El Seibo, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal, Barahona, San José de Ocoa, Bahoruco, Peravia, Elías Piña y San Juan.



También en Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, Monte Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Puerto Plata, Dajabón, Monte Cristi, Valverde, La Vega y Monseñor Nouel.



De igual modo, en los municipios Boca Chica, La Caleta, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos, Santo Domingo Este, Pedro Brand, La Guayunga y el Distrito Nacional.



“Alegría y entusiasmo en el pueblo ante la cercanía del triunfo electoral del Partido de la Liberación Dominicana”, expresa en un comunicado el PLD al concluir la jornada de toque de banderas realizado de forma simultánea en todo el país el sábado en horas de la tarde.





Abel juramenta simpatizantes



Abel Martínez, quien es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), realizó actividades políticas con miras a sumar simpatizantes para las elecciones del 2024.



Durante un recorrido por Puerto Plata, el dirigente peledeísta juramentó a varios simpatizantes.