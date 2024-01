San Pedro de Macorís.- El Movimiento Electoral Peñagomista (MEP) realizó un masivo encuentro en esta ciudad con dirigentes de las diferentes provincias de la región Este para compactar el trabajo de campaña con miras a las próximas elecciones municipales, congresuales y presidencial.

El presidente nacional del MEP, Rafael Vásquez (Fiquito), explicó que el encuentro busca asegurar la victoria de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y aliados en las diferentes demarcaciones de esta región.

“La estrategia que nos hemos trazado los dirigentes del MEP es compactar el trabajo de campaña para que los candidatos a alcaldes, regidores, directores de distritos municipales, diputados, senadores, junto a nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, salgan victoriosos en los comicios del 18 de febrero y del 19 de mayo próximos”, dijo Fiquito Vásquez.

Sostuvo que ese movimiento político integrado en su mayoría por connotados dirigentes que salieron de las filas del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) mantienen un respaldo irrestricto al presidente y candidato presidencial, Luis Abinader, y a todos aspirantes a cargos congresuales y municipales del PRM y partidos aliados.

Dijo que los dirigentes del MEP de las provincias del Este están integrados a tiempo completo a la campaña presidencial, municipal y congresual en favor de los candidatos de la gran alianza que encabeza el PRM.

“Lo propio ocurre en las provincias del Sur y Norte, donde reina un gran entusiasmo en la dirigencia del Movimiento Electoral Peñagomista”, apuntó.

Fiquito Vásquez resaltó en su discurso que el éxito que se está logrando con las integraciones al MEP en las diferentes demarcaciones de cantidades de jóvenes, mujeres, profesionales, comerciantes, obreros y campesinos “es rotundo, lo que garantiza la victoria del presidente Luis Abinader y de los candidatos a las alcaldías y al Congreso Nacional”.

En el encuentro participó el coordinador de campaña del PRM en la región Este, Nelson Arroyo, quien explicó que lo primordial en política “es sumar y que sin duda la integración de los dirigentes del MEP en favor de los candidatos del Partido Revolucionario Moderno y aliados “consolidad el triunfo y legítima el éxito de la campaña electoral”.

De su lado, el coordinador de la región Este del Movimiento Electoral Peñagomista, Juan Morales, resaltó el trabajo que vienen realizando en las diferentes provincias en aras de aportar una significativa cantidad de votos para asegurar la reelección del presidente Abinader en los comicios de mayo, así como ganar la mayoría de las alcaldías, diputaciones, senadurías, regidurías.

«Vamos a seguir trabajando de manera activa, sumando a muchas personas a nuestro movimiento para integrarlo a la campaña electoral a favor de la reelección del presidente Abinader y de todos los candidatos de la gran alianza que encabeza el PRM», dijo Morales.

En la actividad, también estuvieron presentes los candidatos a senadora por la provincia de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva; Raymundo Ortíz, a la alcaldía; Luis Gómez a diputado.

Por el MEP estuvieron presentes, además de Fiquito Vásquez, el coordinador de la región Este, Juan Morales; Leonel Vitini, ex diputado y ex miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD y los también ex dirigentes perredeístas Lindo Raposo, Israel Rosario, Arturo Pascual, Eusebio Moya, Reynaldo Vásquez (Nazareno) y Luis García (Tony).

También Pedro de la Rosa, Wendy Valdez, Carlos Tweed, Pascual Sánchez, Danny Parra, Héctor Rodríguez (Elpidio), Nelson Morales, Faustino Ferreira, entre otros.

Acompañaron a Rafael Vásquez los miembros de la directiva del MEP, Juan Morales presidente Región Este; Leonel Vitinis, coordinador de la provincia de San Pedro de Macorís; Sugey Puello, Joel de la Rosa y otros.