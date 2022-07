Director de Aduanas presenta problemáticas resueltas y en ejecución en barrios del Distrito Nacional

Mejorar las infraestructuras deportivas, educativas y viales, así como aplicar políticas públicas para garantizar la calidad de vida de todos los dominicanos fueron algunos de los temas focales durante la segunda jornada de “El Gobierno en las Provincias”



La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, indicó que el objetivo de estas jornadas es escuchar a todas las comunidades para atender de inmediato las principales necesidades de las provincias, además de garantizar que las ejecutorias del gobierno central sean cada día más transparentes y eficientes.



“Estamos viendo cuál es el estatus de las ejecutorias y promesas que ha hecho el presidente Luis Abinader y cuáles son las otras que necesitan atención para darle respuesta inmediata. El presidente Luis Abinader está comprometido en hacer las mejores ejecutorias por eso estamos reunidos con ustedes vía zoom, lo que queremos es estar cada día más cerca de todas las comunidades”, indicó la coordinadora del Gabinete de Promoción de Inversiones.



La vicepresidenta, al explicar las estrategias del Gobierno ante la inestabilidad mundial y la escasez de alimentos, indicó que gracias a la planificación y prevención que se ha estado ejecutando, en el país todavía no ha llegado esa crisis. Sin embargo, dijo que es precisamente por lo que el presidente Luis Abinader junto a los ministros trabajan sin descanso para poder exhibir una garantía alimentaria en el país.



“Se está sembrando todo el país, uno de los principales males que estamos recibiendo a nivel mundial es la escasez de alimentos que a nosotros todavía no nos ha llegado y no nos ha impactado, pero ha sido precisamente por esa estrategia de prever y planificar con todo un ministerio que está trabajando 24/7 para nosotros poder exhibir una garantía alimentaria en nuestro país.



Peña, además indicó que República Dominicana ha podido frenar la inflación manteniendo los precios de los productos.



“No somos magos y hay situaciones difíciles, aquí en el país tenemos que saber que estamos inmerso en una guerra entre Rusia y Ucrania, pero que no solamente impacta a esos dos países sino a la economía y suministro de todo el mundo, sin embargo, estamos haciendo lo que se tiene que hacer para manejar esa crisis mundial y que no pase al pueblo dominicano, a través de una inversión que nunca se había visto en el gabinete de asistencia social y agricultura, además del buen manejo de la economía.” Desde el Salón Verde de del Palacio Nacional, la vicepresidenta indicó que además de las conexiones en directo con las provincias en donde los comunitarios tienen la oportunidad de externar sus inquietudes, también, a través de un call center se responden las llamadas con las necesidades nuevas que se estén demandando para dar respuesta inmediata.



Acciones en el Distrito Nacional



El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, acompañado de la directora del Plan Social, Yadira Henríquez, sostuvo un segundo encuentro con comunitarios de los sectores de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, en el que presentó el proyecto Nuevo Domingo Savio y dio seguimiento a las problemáticas que este gestiona con las instituciones correspondientes.



“Estamos aquí, hoy, para separar las palabras de los hechos… Lo que otros prometían, Luis Abinader lo realiza, no andamos en campaña, andamos cumpliendo”, explicó el titular de la DGA.



Asimismo, agradeció a las organizaciones comunitarias que se manifestaron en un primer encuentro y que lo han estado acompañando en la gestión de solución a sus problemas. “Estamos aquí, y lo seguiremos estando”, puntualizó.



El área presentada fue el Parque Paseo del Río, parte del proyecto El Nuevo Domingo Savio, una obra de intervención y mejora urbana que abarca los sectores capitalinos que han estado de espaldas a la ciudad en administraciones anteriores, como La Ciénaga y Los Guandules.



Dichos sectores permanecieron por décadas en un estado permanente de vulnerabilidad, accesibilidad, inundaciones, inseguridad, insalubridad y ausencia de espacios públicos que permitan el buen desenvolvimiento de sus habitantes.



Previo al acto, Sanz Lovatón encabezó un operativo de solidaridad junto a la directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Yadira Henríquez, para extenderles la mano a los vecinos de estos sectores con la entrega de raciones alimenticias. Los dirigentes comunitarios, comerciantes, líderes religiosos, activistas, estudiantes y deportistas, que participaron en el encuentro, expresaron satisfacción respecto a obras específicas para sus comunidades, así como programas de alcance nacional que también los impacta. Henríquez explicó la dinámica de los operativos de entrega de raciones alimenticias, el cual impactó en esta etapa a unos 4 mil hogares, representando un monto de 9 millones de pesos y destacó el levantamiento de información en la zona para la entrega de títulos y viviendas a los afectados.

Eduardo Sanz Lovatón participó en actos en el Distrito Nacional.

Anuncian inversiones en las provincias en 2023

El Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pável Isa Contreras, informó que, en el año 2023 el Gobierno invertirá en las provincias La Vega, Peravia, San Pedro de Macorís y en el municipio Santo Domingo Oeste un monto RD$12,597.8 millones en obras y servicios públicos demandados por la ciudadanía. En la provincia La Vega, el Gobierno invertirá 5,155 millones, de los cuales 4,203 millones serán para la construcción del alcantarillado sanitario y reconstrucción del acueducto del municipio de Jarabacoa.



En la provincia Peravia, la mayor inversión será en la construcción del Centro Regional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a un costo de 325 millones.



En San Pedro de Macorís, la mayor inversión pública será en la ampliación y alcantarillado sanitario en el municipio Juan Dolio-Guayacanes a un costo de 290 millones en su primera etapa.

SDO

La inversión en el municipio Santo Domingo Oeste para el año 2023 será de RD$5,398 millones