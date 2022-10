Las condiciones de liderazgo de Martínez se probarán ahora, frente a un nuevo líder como Abinader y veteranía de Leonel

La competencia por la banda presidencial en el 2024 será entre dos pesos pesados, el presidente Luis Abinader, por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), y Leonel Fernández, por la Fuerza del Pueblo (FP,) y un debutante en la carrera por la Presidencia, Abel Martínez, por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).



Todavía las candidaturas no se han oficializado, porque no ha llegado el momento y además la Ley de Partidos prohíbe el proselitismo antes de julio del 2023, año preelectoral.



A pesar de eso, el PLD adelantó la escogencia de su candidato porque en la FP y el PRM está claro quiénes encabezarán esas boletas, a menos que ocurra algún evento imprevisto en el escenario al día de hoy.



Durante la competencia, Martínez tendrá que probar que tiene condiciones de liderazgo electoral. Por un lado se enfrentará al nuevo líder del país, el presidente Luis Abinader que surgió luego de ganar las elecciones del 2020.



En la oposición tendrá que vencer al político más veterano del país, Leonel Fernández, protagonista principal desde 1996, tres veces presidente, cinco veces candidato, con prestigio internacional, fundador y líder del partido más joven del sistema, la Fuerza del Pueblo.



Pero, ¿quién es quién en la guerra por la Presidencia en una larga campaña electoral?



Abel Atahualpa Martínez Durán es más reciente en sumarse a la carrera por la Presidencia de la República luego de que ganara con amplia ventaja la consulta del PLD, pero con una baja participación de votantes en la convocatoria de los morados. Debuta como candidato a un cargo nacional, y precisamente con la más alta aspiración de un político, la Presidencia.



Martínez, el más joven de los virtuales candidatos, con 50 años, ha sobresalido por su personalidad de hombre de armas tomar, cuando las circunstancias así lo requiere.



Alcalde de Santiago en dos periodos consecutivos, presidente de la Cámara de Diputados por seis años consecutivos, está casado con la comunicadora Nahiony Reyes y es padre de dos hijos.



Martínez nació el 21 de abril del 1972 y es el hijo menor de la familia procreada por Ramón Martínez y Mélida Durán. Oriundo de Santiago Rodríguez. hizo sus estudios primarios en el municipio de Monción de esa provincia fronteriza.



Según su biografía oficial, se graduó de derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en 1996. Hizo un postgrado en Derecho Comercial y Societario en el año 1998 en el mismo centro de estudios. En materia de manejo de los temas de la agenda nacional, Martínez se destaca por su discurso nacionalista y de que los haitianos indocumentados que viven en el país sean expulsados. De hecho, en su gestión como alcalde ha sido drástico con el tema de expulsarlos.



Como alcalde logró gran popularidad y trascendencia en Santiago, aunque en la última elección, en el 2020, bajó su votación con respecto al 2016.



Martínez tendrá que enfrentarse a las críticas que implica una campaña presidencial, lo que no tuvo en las internas del PLD, pues la mayoría de las críticas estuvieron dirigidas a Margarita Cedeño. A ese examen ya se han sometido Abinader y Fernández, y sobrevivieron, habría que ver qué pasa con Martínez.



Leonel, el más veterano



Fernández, de 68 años, tiene una historia política ampliamente conocida. Ha sido el principal protagonista político del país desde 1996. Fue presidente del PLD durante 18 años, el segundo líder de la organización tras la salida del escenario del fundador y líder, el profesor Bosch.



Presidente de la República, 1996-2000 y desde el 2004 al 2012. En 2019, salió del PLD y fundó la FP, partido por el que se postuló en 2020 y logró apenas un 8.9%, pero le sirvió de base para lanzar una organización que ha mostrado crecimiento en tres años.



Conocido por su amor a la lectura, es además presidente y fundador de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode). Ha publicado varios libros y con frecuencia escribe artículos sobre temas de debate nacional e internacional.



Fernández además es conocido por su inclinación a generar debates sobre diversos temas y tiene un buen average en el que sus criterios se imponen sobre sus opositores. El expresidente se divorció en el 2021 de la exvicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. Es padre de tres hijos, Omar, Nicole y Yolanda.



Abinader, el líder que trajo el 2020



Tras la victoria electoral del 2020 de Abinader y su partido, el PRM, la figura del hoy presidente de la República surgió como nuevo líder político.



En el ejercicio de más de dos años de su periodo de cuatro, ha mostrado condiciones de figura de consenso y que apuesta a la transparencia. Su liderazgo también ha quedado probado porque ha tenido que lidiar con múltiples crisis en su gestión, tanto locales como internacionales, y un balance equilibrado de su accionar, se inclina más a la positivo que negativo hacia su administración.



Abinader, de 55 años, por lo que su edad, conjugada con la constante histórica de que quien se coloca la banda presidencial se mantiene gravitando en el escenario político nacional, se puede vislumbrar el establecimiento de un nuevo líder político en el país, independientemente de que ocupe o no el Palacio Nacional más allá del 2024, cuando concluye su mandato.



El 16 de agosto del 2020, Luis Abinader se juramentó como presidente de la República, pero 22 años antes, en el 1998, cuando tenía 30 años, él mismo ha dicho que fue el estratega principal de la victoria sorpresa a la senaduría de Santiago que logró su padre (fallecido) José Rafael en las elecciones de ese año.



En el 2005, fue elegido en el PRD para ser el candidato a la senaduría en la provincia Santo Domingo. Pero declinó para dar paso a un dirigente del Partido Reformista (PRSC) debido a la conocida Alianza Rosada. Para entonces, Abinader era conocido en el mundo político como “el hijo de don Rafael (Abinader)”.



El gran salto político del hoy presidente de la República se produjo en el 2011, cuando externó por primera vez sus intenciones de aspirar a la Presidencia de la República, pero acordó con Hipólito Mejía la candidatura vicepresidencial.



Ha sido el único candidato que ha tenido el PRM desde su fundación y es el gran líder de la organización desde la oposición. Abinader, si opta por reelegirse, se enfrentará a una gran prueba de retener el poder en medio de la crisis económica que arrasa con los gobiernos que se someten a elecciones.

Abinader lleva ventaja frente a oposición

El proyecto del presidente Abinader lleva amplia ventaja frente a las dos opciones de oposición. Además de ser presidente en ejercicio con buena valoración ante la población, su partido está unificado. El reto del gobernante es lograr la reelección en medio de una crisis económica, por alza de precios y recesión, en todo el mundo. El voto boschista, que dio victoria por 16 años seguidos a lo que es hoy la oposición que encabezan el PLD y la FP, sigue dividido. Para competir con posibilidades de éxito el proyecto de Leonel y el de Abel no deberían enfrascarse en una lucha por la segunda posición, pues es muy probable que en ese escenario, el PRM gane en primera vuelta. El escenario más favorable para la oposición es que uno de esos proyectos consolide la segunda posición y compita por el primer lugar con el PRM. En ese escenario podrían forzar la segunda vuelta y garantizar la victoria en la segunda ronda de votaciones en un escenario similar al del 1996, cuando el PLD ganó.