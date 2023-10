Santiago, RD.- El diputado y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Víctor Suárez, renunció este domingo como miembro de la organización política, tras indicar que no se siente identificado con el candidato presidencial proclamado, Abel Martínez.

«Hoy PLDenlinea proclamó su candidato presidencial Abel Martínez en actividad que no asistí, ya que hace tiempo mi corazón no está identificado con el candidato proclamado hoy, el cual no representa lo que sigo y me inspira en política; a la vez estoy muy disgustado por la forma que se declaró el candidato a alcalde, la forma que la dirigencia local trató el tema senatorial y por último, como dejan fuera de la boleta congresual de Santiago, de manera falsa y mal intencionada a varios aspirantes que son de mi preferencia», apunta Suárez.

Y agrega que «donde mi corazón, no debo seguir y hoy pongo fin a una relación de 28 años de carrera ininterrumpida».

Suárez dijo que renuncia a su condición de presidente de comité de base, miembro del comité central, miembro del comité político, secretario de asuntos internacionales del PLD.

Suárez de la tendencia de Francisco Domínguez Brito ha criticado abiertamente a Abel Martínez.