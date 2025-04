Cuál es el mejor momento del día para tratar el asma con el uso de inhalador, según un estudio

(HealthDay News) – Las personas con asma podrían controlar mejor sus síntomas al programar con precisión el momento en que usan su inhalador, señala un estudio reciente.

Lo mejor es tomar una sola dosis preventiva diaria de corticosteroide inhalado a media tarde para un control efectivo del asma, reportaron los investigadores en la edición del 15 de abril de la revista Thorax.

Ese momento suprimirá el empeoramiento nocturno habitual de los síntomas mejor que usar un inhalador en otros momentos del día, apuntaron los investigadores. Dijeron que el momento perfecto es a las 4 p.m., ya que el cuerpo responde más a los esteroides inhalados en ese momento.

“La dosificación a media tarde… mejoró la función pulmonar nocturna y los biomarcadores inflamatorios en comparación con los momentos de dosis alternativos”, concluyó el equipo de investigación dirigido por Hannah Jane Durrington, científica clínica de la Universidad de Manchester, en el Reino Unido.

En el estudio, los investigadores siguieron a 25 personas de 18 a 65 años de edad con asma leve a moderada, que fueron asignadas al azar a uno de tres regímenes de dosificación distintos.

Algunos tomaron una dosis diaria de inhalador entre las 8 a.m. y las 9 a.m.; otros, una dosis diaria entre las 3 p.m. y las 4 p.m.; y el resto recibió dos dosis, una entre las 8 a.m. y las 9 a.m. y la segunda entre las 8 p.m. y las 9 p.m.

Las personas permanecieron en su régimen asignado durante 28 días, luego cambiaron a uno diferente después de un intervalo de dos a tres semanas. Al final, todos los participantes habían probado todos los regímenes.

La dosis de la tarde mejoró la función pulmonar nocturna de las personas y redujo sus conteos de glóbulos blancos vinculados con la respuesta a la alergia, encontraron los investigadores.

Dijeron que estos resultados respaldan el concepto de cronoterapia, o ajustar el momento de la medicación de una persona para que coincida con sus ritmos biológicos.

La cascada de inflamación vinculada con los síntomas del asma tiende a comenzar a media tarde, anotaron los investigadores, lo que podría explicar por qué tomar una dosis preventiva de un inhalador en ese momento podría tener un mejor efecto.

Un editorial acompañante anotó que el régimen de dosificación a media tarde no resultó en un mejor control general de los síntomas.

Sin embargo, eso podría deberse al hecho de que el estudio involucró solo a un puñado de personas y se les dio seguimiento durante un tiempo relativamente corto. El editorial también anotó que lograr que las personas usen su inhalador a media tarde podría ser difícil. Los resultados de este estudio podrían abrir la puerta a nuevas estrategias de tratamiento para el asma, basadas en la cronoterapia y la sincronización precisa de la medicación.

“Cuando se considera la traducción de estos hallazgos a la práctica clínica, con la adherencia a las terapias para el asma como el mayor desafío (alrededor del 30-40% de la población general lucha con el cumplimiento de los inhaladores), introducir un tiempo específico para el uso del inhalador podría complicar aún más las cosas”, dijo el editorial. Fue coescrito por el Dr. Richard Edward Russell, jefe de inmunobiología del King’s College de Londres, en el Reino Unido.

Los investigadores recomiendan que se realicen más estudios en grupos más grandes para verificar el impacto de sincronizar las dosis de los inhaladores.