La Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) llamó ayer a las autoridades a poner en funcionamiento la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital regional doctor Jaime Mota de Barahona, que se encuentra cerrada pese a que el centro de salud apenas tiene dos años de remozado.



En rueda de prensa, el presidente del gremio, Mariano Suazo, señaló que el área está clausurada porque el aire central no está funcionando y los monitores no tienen circuitos.



“Este es un hospital recién remozado y no es posible que ya tenga deficiencias (…), cuando llueve cae más agua adentro que afuera”, expresó.



Manifestó que el área UCI del establecimiento clínico es la más grande del país, ya que cuenta con 12 cubículos para prestar atenciones médicas a 24 pacientes que estén en condiciones de gravedad.

Suazo afirmó que el sistema de salud local tiene una serie de deficiencias debido a la falta de atención de los funcionarios.



Trabajan en la situación



El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que el aire acondicionado de la sala de intensivos del Jaime Mota está en proceso de reparación y estará funcionando a la mayor brevedad posible para que los servicios se puedan ofrecer con la climatización adecuada. En nota de prensa, la directora de centros hospitalarios de la entidad, Yokasta Lara, aseguró que los monitores están funcionando correctamente y que siguen dando atenciones a los pacientes graves.