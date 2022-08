Email it

La leche materna es el alimento por excelencia para todos los recién nacidos. Y es que la lactancia exclusiva en los primeros seis meses de vida del infante hace que estos reciban todos los nutrientes para prevenir enfermedades gastrointestinales, respiratorias y el aumento excesivo de peso.

En los primeros días de agosto se celebra la “Semana de la Lactancia Materna”, este año la iniciativa realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), busca la creación de una red nacional de donación de leche para fortalecer los bancos existentes en la República Dominicana.

Actualmente, el país cuenta con una cifra bastante baja en lactancia materna y que antes era de un 4%, pero que realiza el ministerio de Salud Pública fue llevado a un 16 por ciento.

Así lo informó la representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Rosa Elcarte, quien aprovechó la Semana de la Lactancia para llamar a las madres a lactar a los infantes.

Señaló que a pesar de que en el país existe la ley 8-95 para la protección, fomento y apoyo de la lactancia materna, con la que además se prohíbe que el personal de salud ofrezca fórmulas y biberones, aún persisten las violaciones contra la normativa.

“La meta global para el 2025 es lograr que el 50 por ciento de los menores de seis meses reciban lactancia materna exclusiva, lo que nos sitúa aún en una posición rezagada”, expresó.

Elcarte llamó al sector sanitario a que desde el momento del embarazo, obstetras y enfermeras informen a las madres de las ventajas de la lactar a sus hijos y enseñen técnicas de amamantamiento.

Beneficios de la lactancia exclusiva

De acuerdo con expertos, la lactancia materna en la primera hora de vida reduce en casi 20% el riesgo de morir en el primer mes.

Los recién nacidos tienen un sistema inmunológico muy inmaduro y son altamente vulnerables. La leche materna ofrece protección inmediata, así como estimulación del sistema inmunológico.

Durante el primer mes de vida, los bebés que no son amamantados tienen seis veces más probabilidades de morir en comparación con aquellos que sí lo son; entre los 9 y 11 meses aquellos que no son amamantados tienen 30% más de probabilidades de fallecer.

Importancia de la alimentación para las madres lactantes

Durante el proceso de lactancia es importante que la madre tenga una dieta equilibrada que le permita obtener los nutrientes necesarios que cubran las necesidades de su hijo.

De acuerdo con la especialista en psicoprofilaxis perinatal, Elena Conti, la progenitora debe de tener una dieta basada en proteínas, frutas, verduras, cereales, grasas, vitaminas, minerales (como hierro, calcio y ácido fólico) y mucho líquido.

En la lactancia las glándulas mamarias tienen una cierta autonomía metabólica que garantiza la adecuada composición de la leche, indica la especialista.

Todas las madres, a no ser que se encuentren extremadamente desnutridas, son capaces de producir leche en cantidad y calidad adecuadas. Asimismo, la experta en lactancia expresó que si la madre no se alimenta correctamente y no se hidrata puede caer en desnutrición y la leche carecería del aporte nutricional que demanda el bebé para su crecimiento y desarrollo.

Las necesidades nutricionales del recién nacido, sostuvo, son más altas que en cualquier otra etapa de su desarrollo, pues la composición de la leche se modifica a lo largo del tiempo, según las necesidades cambiantes del niño. “La mala alimentación de la madre en ocasiones se deriva de las múltiples exigencias del postparto. Eso hace que no ingiera la cantidad y la calidad de los alimentos que deben consumir”, manifestó Conti.

Por otro lado, aconsejó a las madres seguir tomando los suplementos vitamínicos recetados por sus ginecólogos durante el embarazo, ya que éstos harán un equilibrio en su alimentación.

Además, recomendó tener a mano alimentos que pueda comer con facilidad, como son las barras de granola, manzanas, peras, frutos secos.

“Estos alimentos le permitirán a la madre sentirse saciada y le aportarán a la vez muchas fibras, vitaminas, minerales”, dijo Conti a elCaribe.

Además de estos alimentos, la especialista insta a las progenitoras a comer proteínas tales como pollo, salmón, pescado y alimentos ricos en calcio para la formación de los dientes y fortalecimiento de los huesos de los bebés.

Beneficios de la leche materna

La leche materna contiene macronutrientes, vitaminas y minerales, los cuales en sinergia constituyen una base biológica para el bebé. Igualmente, tiene componentes inmunológicos que inciden favorablemente en la salud del niño, disminuyen las tasas de morbimortalidad infantil y las enfermedades crónicas, explicó Conti.

Apoyo de familiares

Aseguró que la ayuda de los familiares en esta etapa es crucial para que la madre se sienta apoyada. “En esta etapa las emociones y la sensibilidad están a flor de piel, por eso es tan importante que se rodeen de seres queridos y que éstos apoyen a la futura madre”.

Lantancia en RD

Con la finalidad de aumentar el porcentaje de las madres que alimentan a sus hijos con la leche materna, las autoridades del Ministerio de Salud Pública realizaron actividades de concientización sobre la importancia de la alimentación exclusiva