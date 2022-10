Email it

Luego de que el Colegio Médico Dominicano (CMD) llamara a los miembros de su gremio a desafiliarse de la ARS Universal, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, instó al sindicato a regresar a la mesa de negociación con el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) para no afectar a los pacientes.



“Invitamos al Colegio Médico a seguir en la mesa de negociación, para lograr los mejores resultados para el beneficio de los pacientes”, expresó el funcionario al hablar con la prensa.



Sin embargo, el presidente de la agrupación sindical, Senén Caba, manifestó que todavía no han recibido una propuesta con la que se pueda revocar la decisión, por lo que anunció que seguirán en plan de lucha hasta lograr un mejor trato de parte de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).



Dijo que ya las 56 sociedades médicas especializadas ordenaron a sus miembros salir de la citada aseguradora, y que próximamente también se desvincularán de otra con mucho más usuarios que Universal que tiene cerca de 325 mil.



Asimismo, informó que el miércoles 26 tendrán una marcha en San Francisco de Macorís contra las ARS, e indicó que suspenderán los servicios médicos públicos y privados, a excepción de las emergencias en esa provincia.



“Se necesita una nueva ley basada en derecho para la gente y los prestadores, no una hecha a imagen y semejanza de los que quieren los ricos”, puntualizó.



La idea de cambiar la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, también la comparte la coordinadora general de la Alianza por el Derecho a la Salud (Adesa), Alba Reyes, quien considera que se necesita una reforma sustancial al seguro familiar de salud, para corregir los problemas que impiden que la población asegurada acceda a servicios sanitarios oportunos y de calidad.