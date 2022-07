Email it

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó ayer que los últimos dos afectados con la viruela del simio recibieron de alta médica del hospital militar doctor Ramón de Lara tras no presentar nuevos síntomas de la enfermedad, por lo que aseguró que el país no tiene casos activos de la patología.



En rueda de prensa, el médico Joel Ureña que estuvo a cargo del tratamiento de los pacientes que permanecieron tres semanas en aislamiento en el centro hospitalario, dijo que el joven de 19 años y la fémina de 51 remitieron completamente las lesiones que tenían en el cuerpo.



Sin embargo, pese a informar que la situación de los contagiados no ameritaba mantenerlos en la institución, dijo que estos tendrán una evaluación clínica constante en las consultas de infectología del hospital para darle un seguimiento oportuno y permitirle la posible reintegración a sus actividades laborales.



El especialista manifestó que los infectados sufrieron una sintomatología similar, con episodios de fiebre, cefalea y dolor articular, y al tercer y quinto día de tener este cuadro les aparecieron las lesiones vesiculares en el miembro superior izquierdo, que luego se fueron generalizando hacia el tronco y los miembros inferiores.



El actual brote de viruela del mono provocó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitiera una alerta de emergencia internacional por el repunte del padecimiento, siendo la República Dominicana uno de los 75 países en notificar casos positivos de la dolencia, con tres contagios confirmados.



Informe del coronavirus



Salud Pública volvió a reiterar que los indicadores del covid-19 están en descenso, reportando 435 contagios nuevos y cero muertes a causa de la condición.



En el boletín epidemiológico, la entidad indicó que la positividad de las últimas cuatro semanas bajó a 12.76 por ciento, y que la cifra de casos activos está en 2 mil 638.