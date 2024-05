El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtieron a los jóvenes que el tabaco, sin importar la presentación (cigarrillos tradicionales y electrónicos o vape, hookah), entre otros, provocan daño a la salud, debido a que contienen agentes tóxicos que pueden causar complicaciones de las vías respiratorias, pulmonares y hasta cáncer.



Durante el programa “Para Estar Bien”, la doctora Vanhia Batista Rodríguez, asesora nacional ante las enfermedades no transmisibles, de la Organización Panamericana de la Salud OPS, dijo que el 25 % de las muertes en el mundo están relacionadas con el tabaquismo, por las sustancias tóxicas que se absorben al consumir tabaco en cualquier modalidad.



“Por tanto, en cualquier modalidad, el tabaco es un factor de riesgo que impacta en la salud. Por eso, toda forma de tabaco es mortal, no hay ninguna que sea saludable. Incluso, en el caso de los cigarrillos electrónicos (vape), la exposición es mayor porque lo disfrazan con aromas y otros elementos y no hay regulación para el uso”, dijo la doctora Batista.



Aseguró que la nicotina es una sustancia presente en esta nueva modalidad de fumar y es altamente riesgosa.



La doctora Vanhia Batista mostró preocupación por la cantidad de adolescentes de 13 a 15 años que consumen tabaco en el mundo, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), realidad a la que no escapa la República Dominicana.



“La OMS/OPS ya entregó a los países miembros, una serie recomendaciones para regular el uso de cigarrillos electrónicos y en el país se ha estado trabajando en un proyecto de Ley con esos fines, el cual esperamos se le dé seguimiento para disminuir la cantidad de menores de edad que ha incursionado en el tabaquismo”, resaltó.