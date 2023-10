Rays vacían el locker de Wander Franco y se lo dan a otro dominicano

Wander Franco se encuentra en Licencia Administrativa hasta nuevo aviso, gracias a un acuerdo entre MLB y la Asociación de Jugadores de MLB (MLBPA). El campocorto dominicano salió del roster de los Rays debido a las investigaciones de una presunta relación inapropiada que habría sostenido con una menor de edad.

Así, en medio de la grave situación de Wander Franco, investigado por la MLB y por las autoridades de la República Dominicana, su equipo, los Rays de Tampa Bay van a la carrera de la serie por el comodín contra los Rangers de Texas. Una instancia en la que los de Florida -antes de explotar el problema- esperaban contar con los eficientes servicios del oriundo de Baní.

Sin embargo, los Rays saben que no podrán contar con él. En consecuencia, a un día del inicio de la serie, la organización de Tampa Bay vació el locker de Wander Franco y se lo asignó a otro dominicano: Francisco Mejia. Así lo precisó Marc Topkin del Tampa Bay Times.

#Rays have packed up Wander Franco’s locker and reassigned it to C Francisco Mejia, who will work out with the team. Team officials said it is simply because they needed the locker space and not reflective of any pending resolution in the Franco investigation.