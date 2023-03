Email it

Lo dicho en el título no es cierto, pero trae su espectáculo nuevo al Pabellón de Voleibol, de la mano de Saymon Díaz.



El artista paisa Camilo es uno de los más brillantes cantautores de la actualidad en habla hispana. Su chispa intelectual, su cultura global, su pasión creativa las demuestra también en las entrevistas donde lo mismo habla de su búsqueda de la fe, como de su interés por la poesía o por la investigación musical.



Ahora acaba de anunciar su próxima presentación en Santo Domingo, esta vez de la mano de Saymon Díaz, tan cerca como el 3 de junio en el Pabellón de Volleyball. Un recinto sin dudas pequeño para el autor de Tutu, Vida de rico o Ropa cara.



La gira “De adentro pa’ fuera” corresponde al disco de igual nombre presentado en directo el 9 de octubre del 2022 en un evento público extraordinario, transmitido en vivo desde la Puerta de Alcalá, en la capital española. Este concierto formó parte de las celebraciones ‘Hispanidad 2022’ de la Comunidad de Madrid. La entrada al concierto fue libre y abierto para todos los públicos.



El artista perteneciente al catálogo de Sony Music Entertainment, tiene hasta ahora una serie de conciertos confirmados a través de su página, comenzando el 20 de abril en el Centro de Convenciones Amador de Panamá.



Dos días después estará en el Parque Viva, de Guácima, en Costa Rica. Y al día siguiente, 23 de abril serác el concierto en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, en Nicaragua.



Los días 27, 28 y 29 de mayo hará paradas en el estadio Chochi Sosa deTegucigalpa, en Honduras; en el Sport Car-Estadio de Cuscatlán en la capital salvadorena, respectivamente.



La gira continúa en México con varias fechas, comenzando el 4 de mayo en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, en Santiago de Querétaro, el 5 en Foro GNP, de Mérida, el 6 en el Estadio de Béisbol Beto Ávila, de Cancún y el 12 de mayo en el Audiorama El Trompo, en Tijuana.



El evento dominicano aún no ha subido a la página oficial.



Pero el cinco veces ganador del Grammy Latino, prometió que lo que se viene en esta gira son “las mejores canciones de su vida”, no se sabe si refiriéndose a su propia vida o a la vida de los pertenecientes al público.



Si se tuviese que definir la propuesta de Camilo como músico habría que mencionar tres palabras: autenticidad, honestidad artística y amor por lo que hace y por la vida misma, lo cual se hace patente en cada presentación suya.

Boletas en descuento y otros detalles

Las boletas estarán disponibles en preventa con un 15% de descuento para tarjetahabientes Banreservas, a partir desde el pasado jueves 23 de marzo y la venta general desde el lunes 27 de marzo, a través de https://www.tuboleta.com.do/



Las boletas tendrán un precio desde RD$ 3,655.



Este espectáculo estará bajo la producción de SD Concerts.