Efemérides del 02 de febrero: Tal día como hoy en la historia

Te presentamos algunos de los hechos más destacados que se conmemoran un día como hoy.

Efemérides de hoy 02 de febrero

1536: en Río de la Plata, Pedro de Mendoza funda el puerto Nuestra Señora María del Buen Aire, actual Buenos Aires.

1653: Nueva Ámsterdam, más tarde denominada Nueva York, adquiere la categoría de ciudad.

1709: Alexander Selkirk es rescatado del archipiélago Juan Fernández, hecho que inspiraría el libro «Robinson Crusoe»

1882: nace James Joyce, escritor irlandés y uno de los más influyentes del siglo XX.

1913: se inaugura en Nueva York la Grand Central Terminal, la mayor estación ferroviaria del mundo.

1922: se publica la novela «Ulises», de James Joyce.

1947: nace Farrah Fawcett, actriz estadounidense quien participó en Charlie’s Angels, The Burning Bed, Poor Little Rich Girl. Ranqueada Nº 26 en la TV Guide’s 50 Greatest stars of All-Time.

1954: se produce la primera detonación de la Bomba H.

1970: en una clínica neuroquirúrgica de Múnich se realiza con éxito el primer trasplante de nervios en la historia.

1970: muere el matemático, pacifista y escritor británico Bertrand Russell, premio Nobel de Literatura en 1950.

1974: la polifacética Barbra Streisand logra su primer No. 1 en Billboard con «The Way We Were», de la película del mismo nombre.

1976: ocurre un robo de 119 cuadros de la última época de Pablo Picasso en el Palacio de los Papas de Aviñón.

1977: nace en Barranquilla (Colombia) Shakira Isabel Mebarak Ripoll, cantante rock-pop colombiana ganadora de múltiples premios, entre ellos dos Grammys.

1979: muere Sid Vicious, bajista británico del grupo Sex Pistols.

1987: nace en Barcelona (España), Gerard Piqué, futbolista español del FC Barcelona.

1996: muere Gene Kelly, actor, cantante, bailarín y director estadounidense que participó en producciones como On the Town, An American in Paris, Singin’ in the Rain, entre otras.

1999: en Venezuela, ocurre la primera toma de posesión del presidente electo, Hugo Chávez.

2008: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anuncian, a través de un noticiero de televisión, la liberación por motivos de salud, de los excongresistas Gloria Polanco de Lozada, Luis Eladio Pérez y Orlando Beltrán, secuestrados en 2001, formando parte desde entonces del grupo de 43 rehenes considerados “canjeables”.

2014: muere el actor estadounidense Philip Seymour Hoffman, recordado por participar en películas como Capote, The Master, Los Juegos del Hambre, entre otras producciones.