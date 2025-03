Efemérides del 02 de marzo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 02 de marzo? El 02 de marzo es el día número 60.º del año en el calendario gregoriano. Quedan 306 días para finalizar el año. Te presentamos algunos de los hechos más destacados que se conmemoran un día como hoy.

Efemérides de hoy 02 de marzo

1561: en Argentina, Pedro del Castillo funda la aldea Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja (actual ciudad de Mendoza). Su nombre es en honor al gobernador y capitán general de Chile, García Hurtado de Mendoza. El 28 de marzo de 1562 la ciudad fue trasladada muy cerca de allí por el capitán Juan Jufré.

1904: nace Theodor Seuss Geisel, escritor y caricaturista estadounidense, más extensamente conocido por sus libros infantiles escritos bajo su seudónimo, Dr. Seuss. Entre sus obras más destacadas tenemos The Cat in the Hat, Green Eggs and Ham, The Lorax y The Grinch.

1917: nace Desi Arnaz, el actor cubano-americano, cantante y productor reconocido por su participación en producciones como I love Lucy, The Long, Long Trailer; Too Many Girls, Forever, Darling; entre otras.

1930: nace Fernando Quiñones, escritor y poeta español reconocido por su prosa en obras como a guerra, el mar y otros excesos, Historias de la Argentina, Sexteto de amor ibérico, entre otras.

1931: nace Mijaíl Gorbachov, ex-presidente de la Unión Soviética y Premio Nobel de la Paz. Fue el líder reformista que comenzó la «perestroika» (reforma del sistema soviético).

1931: nace Tom Wolfe, escritor estadounidense, quien es considerado junto a Truman Capote como el padre del llamado Nuevo Periodismo, una revolucionaria tendencia en el campo de la prensa, que nació en los Estados Unidos en los años sesenta.

1937: en Barcelona (España), la máxima ración de pan es de 250 g por persona.

1942: nace Lou Reed, cantante estadounidense, considerado el padre del rock alternativo, primero como líder del grupo The Velvet Underground y luego en solitario.

1962: nace Jon Bon Jovi, cantante y actor estadounidense, líder de la banda Bon Jovi y reconocido como uno de los músicos más influyentes de los últimos tiempos.

1968: nace Daniel Craig, actor británico reconocido por interpretar al agente británico de MI6, James Bond, en Skyfall, Spectre, Casino Royale y Quantum of Solace.

1972: Estados Unidos lanza la sonda Pioneer 10 con un mensaje para la hipotética vida inteligente extraterrestre. Fue la primera sonda espacial destinada a cruzar el cinturón de asteroides y tomar fotografías de Júpiter. En diciembre de 1973 alcanzó Júpiter y envió las primeras fotografías. Diez años más tarde, la nave dejó el sistema solar. En el 34.600 d. C., y en su largo viaje hacia la constelación de Tauro, está previsto que la Pioneer 10 pase próxima a otra estrella, Ross 249. En la sonda se ha enviado un disco óptico conteniendo información y fotos de nuestro planeta y sus habitantes, además de un mapa espacial indicando la situación del Sistema Solar y de la Tierra. También se envían saludos en más de 100 lenguas terrestres.

1977: nace Chris Martin, cantante inglés reconocido por ser el vocalista del grupo Coldplay.

1978: el ataúd de Charlie Chaplin es robado en el cementerio de Vevey. En la madrugada del 1 al 2 de marzo de 1978, dos delincuentes entraban en el pequeño cementerio de la localidad suiza de Corsier-sur-Vevey, donde vivía su familia desde hacía unos años, y profanaban la tumba de Chaplin, llevándose el ataúd con sus restos mortales. Ni siquiera habían instalado aún la lápida con el epitafio grabado. Los policías tan solo encontraron el hoyo donde se encontraba enterrado el féretro, huellas de pisadas que se dirigían hacia la puerta del cementerio y, allí, marcas de ruedas de un vehículo.

1987: Chrysler Corporation compra American Motors.

1989: países europeos acuerdan la prohibición de la producción de clorofluorocarburos (CFC) antes del fin del siglo XX.

1998: la sonda espacial Galileo indica que Europa (luna de Júpiter) tiene un océano líquido bajo una gruesa capa de hielo.

2005: arqueólogos australianos descubren en Saqqara, Egipto, una momia de 2.600 años de antigüedad bien conservada.

2006: la Agencia Nacional del Océano y de la Atmósfera revela que la Antártida pierde 152 km³ de hielo al año desde 2002.