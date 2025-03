Efemérides del 03 de marzo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 03 de marzo? El 03 de marzo es el día número 60.º del año en el calendario gregoriano. Quedan 303 días para finalizar el año. Te presentamos algunos de los hechos más destacados que se conmemoran un día como hoy.

Efemérides de hoy 03 de marzo

Hoy se celebra el Día Mundial de la Naturaleza, instaurado por la ONU el 20 de diciembre de 2013. Este nos brinda la ocasión de celebrar la belleza y la variedad de la flora y la fauna salvajes. Durante esta fecha también se busca crear conciencia acerca de la multitud de beneficios que la conservación de la biodiversidad tiene para la humanidad.

La celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra la naturaleza, los cuales acarrean consecuencias de gran alcance en el ámbito económico, medioambiental y social.

1585: se inaugura el teatro Olímpico en Vicenza, primer teatro cerrado del mundo. La realización del teatro, dentro de un complejo medieval preexistente, fue encargado al arquitecto renacentista Andrea Palladio por la Accademia Olímpica para la puesta en escena de comedias clásicas. El teatro sigue programando obras de teatro y conciertos y en 1994 fue incluido en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, al igual que otras obras palladianas en Vicenza.

1706: fallece en Nuremberg (Alemania) el virtuoso organista, clavicembalista y compositor barroco, Johann Pachelbel. Entre sus numerosas composiciones merece mención su célebre Canon en Re mayor.

1847: nace Alexander Graham Bell, científico, inventor y logopeda británico. Contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología de la aviación. Fue el primero en patentar el teléfono aunque no fuera de su autoría. El primer teléfono fue inventado unas semanas antes por el italiano Antonio Meucci.

1915: se crea el National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), que posteriormente se convertiría en la NASA.

1923: en Nueva York sale a la calle el primer número de la revista semanal Time. Fue fundada por Briton Hadden y Henry Luce, quienes habían trabajado juntos con anterioridad en la Universidad de Yale; siendo miembros de Skull & Bones. A raíz del enriquecimiento de Hadden (fue el joven más rico del mundo) y su alejamiento del mundo periodístico, Henry Luce se convirtió en el hombre más importante de la publicación y en una de las figuras más importantes de la historia de los medios de comunicación del siglo XX.

1931: Estados Unidos adopta The Star-Spangled Banner como su himno nacional.

1939: estreno en los Estados Unidos de la película de John Ford La diligencia, modelo en el género del wéstern.

1943: Gandhi cesa en su huelga de hambre, signo de protesta contra la presencia británica en la India.

1958: nace Miranda Richardson, actriz inglesa ganadora del Globo de Oro a mejor actriz por Enchanted April y reconocida por producciones como Empire of the Sun, Sleepy Hollow, The Young Victoria, The Phantom of the Opera, entre otras.

1982: nace la actriz estadounidense Jessica Biel. Bien es reconocida por películas como Total Recall, The Illusionist, The Texas Chainsaw Massacre, A-Team, entre otras.

1982: se edita en París Mi último suspiro, autobiografía de Luis Buñuel.

1994: aparece el primer número del diario italiano La Voce.

1994: la Santa Sede y Jordania establecen relaciones diplomáticas.

1997: nace la cantante cubano estadounidense Camila Cabello.

2000: Augusto Pinochet regresa a Chile tras 503 días de detención en Londres.

2005: en Toledo (España) se detecta una población de lince ibérico que se creía extinto desde hace 15 años.

2006: concluye sin acuerdo la reunión de urgencia entre la Unión Europea e Irán para intentar frenar la crisis nuclear.

2006: se celebra por primera vez el Clásico Mundial de Béisbol, el cual fue ganado por Japón.

2009: en la ciudad de Colonia (Alemania) se derrumba el Archivo Histórico. Se trató de un edificio construido en 1407. La mayor parte de los documentos del Archivo se recuperarían en los días inmediatos al derrumbe.

2015: en Eslovenia, el matrimonio entre personas del mismo sexo es aprobado.

2017: se pone a la venta la primera consola híbrida de Nintendo. Esta consola lleva por nombre Nintendo Switch.

2018: muere Roger Bannister, atleta británico (n. 1929). Fue el primer hombre en correr una milla en menos de 4 minutos.