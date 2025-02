Efemérides del 06 de febrero: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 06 de febrero? El 06 de enero es el trigésimo/a séptimo día del año en el calendario gregoriano. Quedan 328 días para finalizar el año. Te presentamos algunos de los hechos más destacados que se conmemoran un día como hoy.

Efemérides de hoy 06 de febrero

Hoy se conmemora el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina (MGF), que comprenden todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos no médicos.

Esta práctica es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Refleja una desigualdad entre los sexos muy arraigada, y una forma extrema de discriminación de la mujer, practicada casi siempre en menores.

1895: nace en Maryland (Estados Unidos), el beisbolista estadounidense Babe Ruth, conocido como «El Bambino». Miembro del salón de la fama y para muchos es el mejor jugador de la historia.

Inició su carrera en las grandes ligas con los Orioles de Baltimore, pero luego fue pasado a los Medias Rojas de Boston, donde jugó como pitcher y pasó sin pena ni gloria hasta llegar en 1920 a los Yankees de Nueva York. Ruth haría historia en este equipo. (CON FOTO)

1911: nace el político y presidente No 40 de los Estados Unidos (1981 y 1989), Ronald Reagan.

1912: nace en Munich (Alemania), Eva Braun, esposa de Adolf Hitler. Conoció a Hitler en Múnich cuando ella tenía 17 años y trabajaba como asistente y modelo para el fotógrafo personal del líder nazi. Era fotógrafa y es la autora de gran parte de las fotos y vídeos en color de Adolf Hitler.

1916: muere en Nicaragua el poeta, periodista y diplomático nicaragüense Ruben Darío, uno de los personajes más influyentes de la literatura universal. Fue el máximo representante del modernismo literario en la lengua española, conocido como El príncipe de las letras castellanas.

1917: nace Zsa Zsa Garbor, actriz húngara-estadounidense, reconocida por ganar el Miss Hungría de 1963 y por su «instinto y estilo europeo». Su primer papel en el cine fue como actriz de reparto en Lovely to Look At.

Más tarde actuó en la comedia We’re Not Married! junto a Marilyn Monroe, en la obra maestra Touch of Evil de Orson Welles, y jugó uno de sus pocos papeles protagónicos en Moulin Rouge (1952), dirigida por John Huston, quien la describió como una actriz «acreditable».

1918: muere el artista austriaco Gustav Klimt, uno de los más conspicuos representantes del movimiento modernista de la secesión vienesa.

Klimt pintó lienzos y murales con un estilo personal muy ornamentado, que también manifestó a través de objetos de artesanía. Varios de estos están reunidos en la Galería de la Secesión vienesa.

1945: nace Bob Marley, músico de reggae jamaicano y uno de los más influyentes de la historia universal. Este día además es conocido en Jamaica como el día de Bob Marley en conmemoración del natalicio del artista.

1952 en el Reino Unido, Isabel II se convierte en reina al morir su padre Jorge VI.

1956: ocurren protestas en Estados Unidos por la entrada de la primera estudiante negra en la Universidad de Alabama.

1958: se estrella el avión en el que viajaba el Manchester United luego de jugar los cuartos de final de la Copa de Europa ante el Estrella Roja de Belgrado y se clasificaba a las semifinales contra el AC Milan italiano. Murieron 24 personas, entre ellas 8 futbolistas.

1958: en Liverpool, Paul McCartney le presenta a John Lennon otro músico llamado George Harrison, tiempo después serían parte de Los Beatles.

1962: nace William Bruce Rose, mejor conocido como Axl Rose, músico estadounidense, vocalista del grupo Guns N Roses desde el año 1985.

1987: nace el actor estadounidense Dane DeHaan, reconocido por su participación en producciones como True Blood, Kill Your Darlings, The Amazing Spider-Man 2, entre otras.

2004: arqueólogos hallan cuatrocientas tumbas del siglo XVIII en el suelo de la iglesia barroca del Salvador, en Sevilla.