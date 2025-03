Efemérides del 07 de marzo: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 07 de marzo? El 07 de marzo es el día número 66.º del año en el calendario gregoriano. Quedan 299 días para finalizar el año. Te presentamos algunos de los hechos más destacados que se conmemoran un día como hoy.

Efemérides de hoy 07 de marzo

161: en Roma, es proclamado emperador Marco Aurelio Antonino, filósofo estoico y último representante de la grandeza de Roma. Su gobierno estuvo marcado por los conflictos militares en Asia frente a un revitalizado Imperio parto. En la Germania Superior, Marco Aurelio también encontró resistencia formidable por parte de las tribus bárbaras asentadas a lo largo del Limes Germanicus, en la Galia y a lo largo del Danubio. La gran obra literaria de Marco Aurelio, sus Meditaciones, escrita en la década de 170, todavía se considera como un monumento de análisis, y una propuesta política y civil interesante.

321: desde Constantinopla, actual Turquía, el emperador Constantino I el Grande decreta mediante edicto que el «dies solis» (actual domingo) será día festivo. De esta forma el domingo pasará a sustituir al sábado como día de festividad, que hasta entonces era el más guardado por los cristianos.

274: muere Tomás de Aquino, máximo representante de la tradición escolástica y promotor de la teología natural además de padre de la Escuela Tomista de filosofía. Autor de “Summa Theologica”, entre otras importantes obras.

1872: nace en Amersfoort (Holanda) Pieter Cornelis Mondriaan, conocido como Piet Mondrian, pintor vanguardista holandés. Evolucionó desde el naturalismo y el simbolismo hasta la abstracción, de la cual fue pionero junto a los rusos Vasily Kandinsky y Kasimir Malevich.

1905: en Rusia, los campesinos queman los castillos de sus opresores.

1911: en México finaliza el conflicto conocido como La Revolución Mexicana.

1924: Karl Wilhelm Reinmuth descubre el asteroide Arcadia.

1956: nace Bryan Cranston actor, productor y comediante estadounidense reconocido por su participación en producciones como Breaking Bad, Trumbo, All the way y Malcolm in the Middle.

1963: nace Carlos Bardem, actor y guionista español conocido por su participación en filmes como Alacrán Enamorado, Escobar: Paradise Lost, Cell 211, Dance with the Devil, entre otras.

1964: nace Wanda Sykes, comediante, actriz y guionista reconocida por su participación en The Chris Rock Show, Wanda Sykes: I’ma Be Me, entre otras.

1964: nace Bret Easton Ellis, novelista y guionista estadounidense reconocido por obras como American Psycho, Less Than Zero o Lunar Park.

1965: en Alabama (Estados Unidos), la Southern Christian Leadership Conference dirige una marcha pacifista en Selma, para protestar contra las injustas pruebas de inscripción para poder votar. Bajo órdenes del gobernador George Wallace, oficiales de la policía del Estado y agentes del condado de Dallas atacan brutalmente a cientos de manifestantes utilizando porras y gases lacrimógenos, en lo que tristemente se conocerá como el «Domingo Sangriento». Este hecho que será determinante en la historia de los derechos civiles del mencionado país.

El Domingo Sangriento fue el primero de tres intentos de realizar una marcha desde Selma hasta Montgomery, que recién pudo concretarse luego de conseguir protección federal y de ser encabezada por el Dr. Martin Luther King Junior. Se considera que la represión exhiba durante estas protestas fue un factor que ayudó a aprobar la Ley de Derechos de los Votantes de 1965. La ley permitía el voto de los afroamericanos.

1971: nace Rachel Weisz, actriz británica reconocida por su participación en The Mummy, Constantine, The Fountain, entre otras películas.

1989: Irán rompe relaciones diplomáticas con Gran Bretaña debido a la novela de Salman Rushdie ‘Versos satánicos’.

1991: en España, el Congreso aprueba la creación del Instituto Cervantes, el cual busca expandir las enseñanzas de la lengua española, así como la cultura hispanoamericana y española. Actualmente cuenta con más de 30 sedes alrededor del mundo.

1999: muere Stanley Kubrick, fotógrafo, director de cine, guionista y productor estadounidense. Considerado por muchos como uno de los más influyentes cineastas del siglo XX. Largometrajes suyos como 2001: una Odisea en el Espacio, Full Metal Jacket y La Naranja Mecánica son consideradas como grandes clásicos del cine.

2010: Kathryn Bigelow gana el Óscar a mejor dirección por The Hurt Locker. Bigelow es la primera mujer que gana en esa categoría.

2015: En La Habana, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dan un paso hacia el fin del conflicto con el acuerdo de desminado de tierras.

2015: La Organización Mundial de la Salud inicia en Guinea los ensayos para confirmar la eficacia de una vacuna contra el ébola en una de las regiones del país más afectadas por la enfermedad, que ha causado más de 9.000 muertos en el mundo.

2023: Nuevos datos de inteligencia sugieren que un grupo proucraniano es el responsable de la explosión de los gasoductos Nord Stream, que tuvo lugar en septiembre, según reporta The New York Times con referencia a funcionarios estadounidenses.