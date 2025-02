Efemérides del 09 de febrero: Tal día como hoy en la historia

ESCUCHA ESTA NOTICIA

¿Qué ocurrió el 09 de febrero? El 09 de enero es el Cuadragésimo/a día del año en el calendario gregoriano. Quedan 325 días para finalizar el año. Te presentamos algunos de los hechos más destacados que se conmemoran un día como hoy.

Efemérides de hoy 09 de febrero

1881: muere, en San Petersburgo (Rusia), el escritor ruso Fiodor Dostoievsky. Entre sus obras más conocidas se destacan Crimen y castigo, El jugador, El idiota y Los hermanos Karamázov.

1895: en Massachusetts (Estados Unidos), William G. Morgan inventa el voleibol. Inicialmente conocido bajo el nombre de mintonette. Consistía en un juego de interior por equipos con semejanzas al tenis o al balonmano. Aunque próximo en su alumbramiento al baloncesto por tiempo y espacio, se distancia claramente de este en la rudeza, al no existir contacto entre los jugadores.

1940: nace John Maxwell Coetzee escritor nacido en Sudáfrica de expresión inglesa y nacionalizado australiano, país donde reside actualmente. El 10 de diciembre de 2003 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el cuarto africano que lo recibe.

Sus obras cuestionan el régimen del apartheid y todo tipo de racismo, explorando sus consecuencias negativas en el hombre y en la sociedad. Su autobiografía novelada está recogida en varios libros escritos entre 1998 y 2009.

1943: nace Joe Pesci, actor ítalestadounidense reconocido por su participación en producciones como Raging Bull, Goodfellas, Home Alone, Casino, entre otras.

1945: nace en Los Angeles (Estados Unidos), la actriz Mia Farrow, reconocida por aparecer en películas como Peyton Place, John and Mary, Alice, Forget Me Never, The Great Gatsby, entre otras.

1946: la Asamblea General de la ONU condena la dictadura franquista y prohíbe a España su ingreso en la organización.

1961: en el club The Cavern de Liverpool, Los Beatles realizan su primera aparición. Los cuatro muchachos de Liverpool se estrenan en el escenario del modesto club de jazz. Todavía Ringo Starr no había sustituido a Pete Best. Esta fue la primera de un total de 292 actuaciones que marcaron un antes y un después en la historia de la música.

1968: nace en la Ciudad de México la cantante Alejandra Guzmán.

1971: regresa a la Tierra la nave Apollo 14, tercera nave tripulada que visitó la Luna. Fue el decimocuarto vuelo del programa Apolo (denominado oficialmente AS-509), lanzado en dirección a la Luna el 31 de enero de 1971 mediante un cohete del tipo Saturn 5.

La misión finalizó el día 9 de febrero tras efectuar un total de 34 órbitas lunares y 216 horas, 1 minuto y 56 segundos de vuelo.

1981: en Harlingen, Texas (EE.UU.) muere Bill Haley, músico estadounidense y uno de los fundadores del rock and roll, junto a su grupo Bill Haley and the Comets. Su gran salto a la fama llegó en 1955 con «Rock Around The Clock», en una reinterpretación del clásico de Jimmy Myers y Max Freedman.

1986: durante las próximas semanas, el cometa Halley hace su última aparición en el siglo XX.

1986: en Lima (Perú), el psicólogo Mario Poggi asesina al supuesto «Descuartizador de Lima», detenido en una comisaría.

1989: el Gobierno de la Alemania Federal prohíbe el partido neonazi NS.

1990: en Alemania comienzan las obras de derribo del Muro de Berlín, luego de casi 30 años de su construcción.

1995: el presidente Ernesto Zedillo revela la identidad del Subcomandante Marcos: Rafael Sebastián Guillén Vicente. Fue un ideólogo, portavoz y uno de los principales miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el cual fue un grupo armado indigenista mexicano.

1998: investigadores españoles detectan contaminante orgánico que podría haber provocado el cambio de sexo de algunos peces.

2004: en Egipto, se encuentran dos sarcófagos de piedra con momias de la época saíta (primera mitad del siglo VI a. C.).